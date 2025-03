Edvardsen irriteerde PSV-spelers tot op het bot: 'In de rust kwam Tyrell Malacia naar me toe en hij zei...'

Victor Edvardsen en Oliver Antman. Zo luiden de namen van de plaaggeesten van PSV, die samen in één week tijd de ploeg van Peter Bosz uit de TOTO KNVB Beker knikkerden én hen een flinke klap bezorgden met het oog op de landstitel.

Na de deceptie in het eigen Philips Stadion afgelopen woensdag was het elftal van PSV er zaterdagavond op gebrand om wraak te nemen op de ploeg uit Deventer. Hoewel Bosz zijn mannen op achterstand kwamen, leek er tot een kwartier voor tijd niks aan de hand.

Plots draaide Go Ahead het echter helemaal om en na negentig minuten voetbal stond er op het scorebord wéér een hoger getal achter de naam van Go Ahead dan die van PSV. Het was de verdienste van Edvardsen en Antman, die met respectievelijk één en twee treffers de doelpuntenproductie op zich nam: 3-2.

Het tweetal voelt zich verantwoordelijk voor de prestaties van Paul Simonis zijn ploeg, zo legt Edvardsen, een Zweed, na afloop uit. Na het vertrek van achternaamgenoot Oliver Edvardsen naar Ajax en het uitvallen van de nu langdurig geblesseerde smaakmaker Jakob Breum, ligt er veel druk op de schouders van de andere helft van het gevreesde kwartet.

"Ik zei tegen Oliver dat alleen wij nog over waren en dat nu het moment was om op te staan", zo wordt de nog voor Go Ahead uitkomende Edvardsen geciteerd door Voetbal International. "Het was ook aan ons om de andere spelers voorin te helpen. Alles moest een beetje beter bij ons. We hebben precies op dit moment de beste versie van onszelf getoond."

Antman jubelt logischerwijs ook na zijn twee treffers. Ondanks het verlies van dragende krachten heeft hij aan zelfvertrouwen niet ingeleverd. "Ongelooflijk? Nee hoor. Dit is geweldig, maar we geloofden er altijd al in dat we dit konden doen", zei hij in de mixed zone. "We weten hoe goed we zijn en we kunnen het iedere ploeg in de Eredivisie moeilijk maken."

Edvardsen haalde alles in huis om de spelers van PSV te irriteren. Met kleine duwtjes, felle duels en andere vervelende maniertjes probeerde hij de tegenstander gek te maken. "Ik ging vol voor ieder duel en probeerde in het hoofd van de spelers van PSV te komen. Dat is gelukt."

"Hun spelers zeiden van alles tegen me, maar dat doet me niks. Ik vecht voor iedere bal. In de rust zei Tyrell Malacia tegen me dat ik praatjes had en irritant was. Ja, dat moeten we wel. We zijn een kleinere club. Eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn, maar deze keer kwam hij naar mij toe", zegt Edvardsen, die grijnzend toegaf ervan te genieten.