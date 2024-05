Edinson Cavani bezorgt Boca zege met schitterende vrije trap in blessuretijd

Edinson Cavani is zijn klasse nog altijd niet verleerd. De 37-jarige Uruguayaan van Boca Juniors schoot vannacht (Nederlandse tijd) op schitterende wijze raak tegen het Paraguayaanse Sportivo Trinidense. Met zijn treffer in blessuretijd bezorgde Cavani Boca bovendien een uitstekende uitgangspositie in de Copa Sudamericana.

Bijzonderheden:

Aan het einde van de eerste helft en aan het begin van de tweede helft speelde Brian Andrada een hoofdrol. De Argentijn in Paraguayaanse dienst zorgde allereerst vlak voor rust voor de 1-0, door uit de rug van de Boca-defensie te ontsnappen en voormalig AZ-goalie Sergio Romero met links te verschalken.

De tweede helft was vijf minuten oud toen Andrada negatiever in het nieuws kwam, door opzichtig aan shirt van Boca-verdediger Cristian Lema te hangen. Zijn tweede gele kaart van de wedstrijd was het gevolg. Met elf tegen tien kwam Boca in minuut 69 op gelijke hoogte, toen Jorge Figal bij de eerste paal overtuigend binnenkopte.

Ondanks de overtalsituatie leek Boca er niet in te slagen om de winnende treffer te forceren. De werkelijkheid lag echter anders. In blessuretijd kreeg Boca een vrije trap op een meter of 23 van het doel. Cavani ontfermde zich over de bal en schoot heerlijk gekruld binnen: 1-2.

Een welkome zege voor Boca, dat met twee poulewedstrijden te gaan hard op weg is naar een top 2-finish. De groepswinnaar plaatst zich direct voor de achtste finales, terwijl de nummer twee uit de poule, op dit moment Boca, nog een tussenronde speelt.

De 37-jarige Edinson Cavani kan het nog steeds ?? — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2024

Stand Groep D Copa Sudamericana

1. Fortaleza 4 - 9 (+6)

2. Boca Juniors 4 - 7 (0)

3. Nacional Potosí 4 - 4 (-4)

4. Sportivo Trinidense 4 - 3 (-2)

