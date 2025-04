EA verkiest Noa Lang boven Igor Paixão in Team of the Season van de Eredivisie

Igor Paixão is niet opgenomen in het Team of the Season van 2024/25, zo maakte EA Sports vrijdag bekend. De Braziliaanse linksbuiten van Feyenoord moet PSV’er Noa Lang voor zich dulden in het beste elftal van de Eredivisie.

Ajacied Remko Pasveer neemt plaats onder de lat. De defensie wordt gevormd door Josip Sutalo, Olivier Boscagli, Dávid Hancko en Jorrel Hato.

Malik Tillman, Sem Steijn en Kenneth Taylor nemen plaats op het middenveld. De voorhoede bestaat uit Oliver Antman, Luuk de Jong en Noa Lang.

Opmerkelijk genoeg is Paixão niet in het elftal opgenomen door EA. De vleugelflitser is bezig aan een fantastisch seizoen en was in 30 Eredivisie-wedstrijden goed voor 14 doelpunten en 12 assists.

Lang, die wel is opgenomen, staat op 8 goals en 10 assists in 25 Eredivisie-wedstrijden. Antman speelde 28 competitiewedstrijden en staat op 6 doelpunten en 14 assists.

Drie Eredivisie-spelers ontvangen eveneens een speciale kaart in het populaire spel. Mario Engels (Heracles Almelo) vanwege zijn zinderende doelpunt tegen Ajax.

Troy Parrott (AZ) krijgt een speciale kaart omdat hij de tweede plaats bezet op de topscorerslijst. Zijn collega Seiya Maikuma is geselecteerd als beste nieuwkomer.

Eredivisie Team of the Season: Remko Pasveer (Ajax); Josip Sutalo (Ajax), Olivier Boscagli (PSV), Dávid Hancko (Feyenoord), Jorrel Hato (Ajax); Malik Tillman (PSV), Sem Steijn (FC Twente), Kenneth Taylor (Ajax); Oliver Antman (Go Ahead Eagles), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (PSV).