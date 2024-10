Dusan Tadic laat weten of terugkeer bij Ajax nog altijd een optie is

Dusan Tadic (35) sluit een terugkeer bij Ajax als trainer niet uit. Dat zegt de Servische linkspoot in een interview met het Turkse Tivibu Spor. Tadic laat ook weten welke twee rollen de Amsterdamse club hem in een eerder stadium voorgeschoteld heeft.

De gekrenkte Tadic vertrok in de zomer van 2023 als de bliksem bij Ajax. Destijds had de Serviër nog een contract tot medio 2024, waarna club en speler met elkaar verder wilden in een rol als (jeugd)trainer.

Ajax liet Tadic transfervrij vertrekken naar Fenerbahçe, waardoor de aanvoerder van het Servische elftal momenteel uit beeld is. In de Turkse media laat Tadic echter weten nog altijd open te staan voor een terugkeer in Amsterdam.

“'Ik wil na mijn carrière trainer worden en ik heb eerder bij Ajax een mooie aanbieding gekregen”, begint Tadic zijn verhaal.

De routinier, wiens contract komende zomer afloopt, onthult ook uit welke rollen hij kon kiezen. “Ik kon daar als jeugdtrainer of als assistent bij het eerste elftal aan de slag.” Eerder was nog niet bekend dat Ajax in Tadic ook direct een versterking voor de technische staf van de hoofdmacht ziet.

Zijn pijnlijke vertrek uit Amsterdam zal geen belemmering vormen, zo blijkt uit de woorden van Tadic. “Het is nog steeds een optie om bij een van de clubs die ik heb vertegenwoordigd als trainer te beginnen. Wie weet wat de toekomst brengt.”

Tadic speelde tussen 2018 en 2023 in het shirt van Ajax. in 241 officiële duels was hij goed voor 105 doelpunten en 112 assists. Als speler van Ajax won Tadic zes binnenlandse prijzen.