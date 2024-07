Duitsland dwingt verlenging af en leeft nog na hele late gelijkmaker van Wirtz

Duitsland mag nog altijd dromen van de halve finale. Na een bloedstollende slotfase staat het na 90 minuten 1-1 in Stuttgart en dus gaan we verlengen. Vlak na rust brak Dani Olmo de ban namens de Spanjaarden, waarna Florian Wirtz in extremis de gelijkmaker binnenschoot.

Julian Nagelsmann voerde ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Denemarken (2-0 winst) twee wijzigingen door. Jonathan Tah kreeg de voorkeur boven Nico Schlotterbeck en op het middenveld kreeg Emre Can de kans, wat ten koste ging van Robert Andrich. Leroy Sané kreeg nog altijd de voorkeur boven Florian Wirtz. Bij Spanje bleef de opstelling ongewijzigd.

De wedstrijd begon fel en beide ploegen klapten er hard op. Toni Kroos maakte een stevige overtreding op Pedri, maar kwam er zonder kaart vanaf. Pedri kon niet verder en moest zich na vijf minuten al laten vervangen door Dani Olmo. Even later ging Antonio Rüdiger wel op de bon na een overtreding op Olmo, wat hem sowieso de eventuele halve finale kost.

In de eerste helft had Spanje een licht overwicht, maar tot echt uitgespeelde kansen kwam het nauwelijks. Nico Williams was na een fraaie actie dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn inzet in de korte hoek worden gekeerd door Manuel Neuer. Aan de andere kant kon Kai Havertz na een fraaie pass van Rüdiger afdrukken, maar zijn schot was te slap en werd makkelijk gepakt door Unai Simón.

Na rust werd Spanje gevaarlijker en dat leidde tot een enorme kans voor Álvaro Morata. De spits werd door Lamine Yamal aangespeeld, draaide knap los van Tah, maar schoot van dichtbij over het doel. Niet veel later was het alsnog raak voor de Spanjaarden.

Yamal speelde de bal met een perfecte snelheid het zestienmetergebied van Duitsland in, waar de inlopende Dani Olmo met de binnenkant van zijn voet beheerst afdrukte en Neuer kansloos liet: 1-0. Het was al de derde assist voor de 16-jarige Yamal dit EK.

Na de openingstreffer ging Duitsland offensiever spelen en bracht het onder meer Niclas Füllkrug en Wirtz in. Het resulteerde in meer ruimte op het veld voor de Spanjaarden, die de controle over de wedstrijd behielden. Een kwartier voor tijd was daar echter toch een grote kans voor Füllkrug, maar hij gleed de bal op aangeven van Wirtz tegen de paal.

Vlak voor tijd liet Wirtz alsnog de Mercedes-Benz Arena ontploffen. Een voorzet van Maximilian Mittelstädt werd door Joshua Kimmich teruggekopt, waarna Wirtz via de binnenkant van de paal raak schoot. Daarna was Thomas Müller nog heel dicht bij de winnende treffer. Na negentig minuten stond er een gelijke stand op het bord en dus gaan we verlengen in Stuttgart.

