Druk op Sérgio Conceição neemt toe na nieuwe nederlaag van AC Milan in eigen huis

Lazio Roma heeft zondagavond op de valreep gewonnen van AC Milan. In San Siro stond de ploeg van Sérgo Conceiçao lang met 0-1 achter, kreeg vervolgens een rode kaart, maar wist vijf minuten voor tijd via Samuel Chukwueze alsnog gelijk te maken. In de slotfase maakte Pedro van de stip 1-2, waardoor Milan met lege handen blijft staan. Milan blijft negende. Lazio staat vierde.



Bij Milan begon Tijjani Reijnders zoals gewoonlijk in de basis. Ook Santiago Gimenez kreeg de kans om zijn kwaliteiten van de aftrap te etaleren. Aan Romeinse zijde begon Tijjani Noslin op de bank.

De harde kern van Milan besloot om de eerste vijftien minuten van het duel niet op te komen dagen. Ze wilden op deze manier aan het bestuur kenbaar maken hoe ze over de ingezette koers denken.

Al vroeg in het duel kreeg Lazio een gigantische kans om de score te openen. Boulaye Dia ontsnapte aan de Milanese verdediging en ging alleen op doelman Mike Maignan af. Laatstgenoemde had echter een goede redding in huis en behoedde zijn ploeg voor een achterstand.

Nadat Lazio bijna via een eigen doelpunt van Strahinja Pavlovic en een afstandsschot van Gustav Isaksen op voorsprong was gekomen, viel de 0-1 na 28 minuten spelen alsnog.

Het was Mattia Zaccagni die voor de openingstreffer tekende. De Italiaanse linksvoor kreeg de bal uit de rebound voor zijn voeten, nadat Maignan eerst nog knap redding bracht op een schot van Adam Marusic: 0-1.

Al vroeg in de tweede helft kreeg Lazio de kans om de voorsprong te verdubbelen. Verdediger Samuel Gigot kreeg de bal in de zestien aangespeeld door Nuno Tavares, maar produceerde vervolgens een veel te slap schot dat kon worden opgepakt door Maignan.

Net wanneer Milan er vervolgens iets beter in kwam, kwam de ploeg van trainer Sérgio Conceição met tien man te staan. Pavlovic moest aan de handrem trekken en Isaksen neerhalen, waarna hij vroegtijdig moest inrukken.



Na de rode prent kwam Milan tegen alle verhoudingen in toch nog op gelijke hoogte. Invaller Samuel Chukwueze kopte bij de tweede paal een voorzet van Rafael Leão via de onderkant van de lat binnen. In de laatste seconde van de wedstrijd trokken de bezoekers dan toch aan het langste eind. Maignan haalde Isaksen neer in de zestien, waarna Pedro de bal vanaf elf meter achter de Fransman knalde: 1-2.