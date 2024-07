Zwitserland is te sterk voor pover Hongarije en blijft in spoor van Duitsland

Zwitserland is uitstekend begonnen aan EURO 2024. Het Alpenland liet tegen Hongarije bij vlagen goed voetbal zien en won uiteindelijk met 1-3. In het RheinEnergieStadion in Keulen tekenden Kwadwo Duah en Michel Aebischer voor rust voor de Zwitserse doelpunten. Barnabás Varga scoorde na rust, maar dat kwam te laat voor de Hongaren. De eindelijk weer fitte Breel Embolo tekende ver in blessuretijd voor de 1-3. Zwitserland staat met drie punten tweede in Groep A, achter Duitsland, dat vrijdagavond in een galavoorstelling met 5-1 won van Schotland.

Milos Kerkez was al na vijf minuten het slachtoffer van een harde tackle van Silvan Widmer, die dan ook een gele kaart incasseerde. Het eerste schot van de wedstrijd was van Hongarije, al schoot Roland Sallai hoog over. Zwitserland trok al snel het initiatief naar zich toe en dat resulteerde in minuut 12 in de openingstreffer in Keulen.

Duah werd slim weggestoken in de Hongaarse zestien en rondde bekwaam af. Feest bij de Zwitsers, maar de goal werd al snel geannuleerd wegens buitenspel. Uit de beelden bleek echter dat de spits van het Bulgaarse Ludogorets op tijd was vertrokken, waardoor alsnog 0-1 op het scorebord verscheen. Het was de eerste interlandgoal van Duah in zijn tweede optreden namens Zwitserland.

Het veel sterkere Zwitserland was kort nadien dicht bij de 0-2, ware het niet dat de doorgebroken Ruben Vargas op de alerte Péter Gulácsi stuitte. Het bleek uitstel van executie voor de Hongaren, die overal te laat leken te komen en totaal geen vat hadden op het gecontroleerde aanvalsspel van de Zwitsers.

De 0-2 viel in de slotminuut van de eenzijdige eerste helft. Aebischer legde van buiten de zestien aan en zag zijn fraaie poging in de rechterhoek verdwijnen. Een flinke dreun zo kort voor rust voor Hongarije, dat net als Schotland tegen Duitsland een dag eerder totaal niet wist te overtuigen.

De aangeslagen Hongaren kwamen na rust iets beter voor de dag, maar dat bracht Zwitserland niet echt in de problemen. Daar had in de 63ste minuut verandering in kunnen komen. Varga kopte echter naast van ongeveer zeven meter van het doel. De aanvalsleider baalde flink, maar kon even later toch juichen.

Varga werd opnieuw bediend, ditmaal vanaf links, liep slim weg in de rug van Aebischer en kopte van dichtbij raak: 1-2. De hoop bij de Hongaarse supporters was in een klap weer helemaal terug. De Zwitserse bondscoach Murat Yakin greep in en bracht Zeki Amdouni voor de moegestreden doelpuntenmaker Duah. Later maakte ook Breel Embolo, die op het WK in 2022 voor het laatst een interland speelde en daarna constant geblesseerd was, zijn opwachting bij de Zwitsers.

Zwitserland leek wakker geschud door de 1-2 en toonde direct meer aanvallende intenties. Het leverde kansen op voor Dan Ndoye, die via een Hongaars been overschoot, en Fabian Schär, die uit een corner net naast kopte. Hongarije bleef hierdoor geloven in een goed resultaat, waardoor een spannende slotfase volgde.

Hongarije bleef tot het einde knokken, maar de drie punten waren voor Zwitserland, dat nog grote kansen kreeg via Granit Xhaka en invaller Fabian Rieder in de slotminuten. Ver in blessuretijd tekende Embolo na geschutter in de Hongaarse defensie en met een fraai lobje voor de bevrijdende 1-3. Het was zijn eerste optreden voor Zwitserland sinds 6 december 2022, toen in de achtste finale van het WK met 6-1 werd verloren van Portugal.

De winnende ploeg van Yakin vervolgt het EK woensdag tegen Schotland. De verliezende Hongaren gaan de wonden likken en zich dan voorbereiden op de wedstrijd tegen gastland Duitsland in Stuttgart. Dit duel wordt eveneens woensdagavond afgewerkt.

