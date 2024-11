Droom komt uit voor Santiago Gimenez: ‘Mijn doel was…’

Santiago Gimenez kende een sterke invalbeurt tegen Manchester City en bekroonde zijn goede spel met een belangrijk doelpunt. De Mexicaan lijkt weer zo goed als fit en is blij dat hij tegen de Engelse grootmacht wat minuten kon maken. Gimenez verklaart na afloop dat er een droom voor hem is uitgekomen.

Toen ik geblesseerd raakte, vertelde de medische staf me dat ik er drie maanden uit zou liggen. Maar mijn doel was om eerder terug te komen, want het was mijn droom om hier tegen Manchester City te spelen", vertelde de spits tegen Ziggo Sport.

Gimenez sprak na afloop zijn dank uit naar God, zijn familie en de medische staf van Feyenoord voor de steun tijdens zijn revalidatie. “Ik voel me fantastisch, ook met de comeback van het team. Ook al is het maar een gelijkspel, het is toch tegen het beste team van de wereld.”

“De goal was mijn makkelijkste ooit denk ik, ik hoefde de bal alleen maar binnen te duwen met mijn borst. Maar als nummer negen moet je daar wel staan”, laat de Mexicaan weten.

De fans van Feyenoord maakten de hele wedstrijd volop kabaal en vierden na afloop een welverdiend feestje. “Ik heb ze gemist. Ze zijn er elke wedstrijd en het is altijd vol in ons stadion."

Gimenez had na de 3-1 geloof in een comeback, zo laat hij weten. "Zeker, in het begin wilden we zelfs nog winnen. Maar het duel werd moeilijker, zeker na de 3-0 achterstand. Maar toen die eerste goal van ons erin viel, kregen we weer geloof. Na de tweede nog meer en na de 3-3 moesten we nog vijf minuten overleven."