‘Dronken arbiters stelen verkeersbord in nacht voor Champions League-duel’

Twee Poolse scheidsrechters zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden op verdenking van openbare dronkenschap, zo melden Poolse media. De twee stalen een verkeersbord en werden daarop in een zogeheten ontnuchteringskamer geplaatst.

De arbiters, Bartosz F. en Tomasz M., werden opgepakt door de politie in Lublin, een stad in het oosten van Polen. Het stel had een ruime promillage alcohol in hun bloed en richtte vernielingen aan.

De scheidsrechters zouden dinsdagavond om 20:00 uur als VAR en AVAR fungeren bij het Champions League-duel tussen Dinamo Kiev en Rangers. Ter voorbereiding op dat duel beleefde het duo een gezellig nacht in Lublin, waar het duel plaatsvond.

"Rond 01:40 uur kregen we een melding dat drie mannen een verkeersbord door de straat droegen", vertelt Kamil Golebiowski, persvoorlichter van het hoofdbureau van de gemeentelijke politie in Lublin.

"Politieagenten zijn daarop ter plaatse gegaan. Alle mannen waren dronken en hadden meer dan 1,5 promille alcohol in hun bloed. Ze zijn door ons in een ontnuchteringskamer geplaatst."

De voorzitter van de Poolse scheidsrechtersbond is om opheldering gevraagd, maar zegt niets over de zaak te weten. Op de officiële website van de UEFA is wel te zien dat de twee niet op het wedstrijdformulier zijn verschenen.

Hun namen zijn vervangen door Tomasz Kwiatkowski en Pawel Malec, twee andere Poolse scheidsrechters. Bartosz F. en Tomasz M. fluiten doorgaans in de Ekstraklasa, de hoogste voetbalcompetitie in Polen, en wachten mogelijk een (inter)nationale straf.