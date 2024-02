Driouech zet knop om na mislukte PSV-deal: ‘Zodat ze in zomer terugkomen’

Couhaib Driouech is dankbaar voor de steun die hij zaterdagavond ontving van de fans van Excelsior in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-3). 'Couhaib, fijn dat je er nog bent' en 'Cees, je bent een topper', viel te lezen op twee spandoeken in het Van Donge & De Roo Stadion. De steunbetuiging had te maken met de mislukte transfer naar PSV op Deadline Day.

Driouech krijgt bij ESPN de vraag wat het hoogtepunt van de avond was voor Excelsior, dat dus een ruime nederlaag incasseerde. "Ehhh.... de dertiende minuut", antwoordt de aanvaller na enig nadenken, verwijzend naar enkele spandoeken die dienden als steunbetuiging.

"Het is gewoon de waardering van de supporters, dat is mooi. Alleen konden we het helaas niet opbrengen vandaag. De 0-3 is natuurlijk verschrikkelijk voor onszelf en de supporters. Maar zo zie je maar wat voor club we zijn", is Driouech ondanks alles trots op Excelsior.

"De spandoeken zijn een steun in de rug, maar het is ook een periode die ik snel wil vergeten. Ik moet gewoon doorgaan en voetballen. Zodat ik in de zomer weer dezelfde situatie creëer en ze allemaal terugkomen."

Het spandoek van de Excelsior-fans voor Driouech.

PSV

Driouech was vorige week al in Eindhoven, maar de transfer ketste dus op het laatste moment af. Eerder op Deadline Day zou Feyenoord het bod van PSV ter waarde van ruim vier miljoen euro gematcht hebben.

Enkele uren later trokken de Rotterdammers de stekker uit de onderhandelingen. En ook PSV zette de komst van Driouech uiteindelijk uit zijn hoofd, tot grote teleurstelling van de speler zelf.

Met het aanrijden van de clubfotograaf leek de inkomende transfer slechts een kwestie van tijd, maar die bleek dus voor CJ Egan-Riley te komen. De verdediger werd tot het einde van het seizoen op huurbasis overgenomen van Burnley, met een optie tot koop.

