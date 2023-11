Driessen ziet perfecte mentor voor Hato: ‘Jammer dat Ajax hem niet haalde’

Maandag, 20 november 2023 om 18:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:48

Valentijn Driessen vindt het jammer dat Ajax geen poging gewaagd heeft om Stefan de Vrij binnen te halen. Dat laat de journalist weten in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Vrij staat plots weer in de schijnwerpers, daar hij uitstekend speelde tegen Ierland en ook tegen Gibraltar aan de aftrap zal staan.

"Het is leuk voor die jongen, zeker omdat hij een hele tijd niet gespeeld heeft bij Inter." In Milaan heeft trainer Simone Inzaghi centraal achterin de keuze uit onder meer Alessandro Bastoni, Federico Acerbi, Matteo Darmian, Benjamin Pavard en Yann Bisseck. De Vrij is, in tegenstelling tot landgenoot en vleugelverdediger Denzel Dumfries, zijn plek niet zeker bij i Nerazzurri.

Dit seizoen kwam De Vrij (31) tot op heden tot 841 minuten, verdeeld over 14 wedstrijden. "Hij is eigenlijk net iets meer niet basisspeler dan wel basisspeler", concludeert Driessen. "Je ziet dat hij heel veel ervaring heeft en op heel veel zaken anticipeert in het veld."

"Ik vind het nog steeds jammer dat Ajax nog steeds geen poging heeft ondernomen om hem binnen te halen", vervolgt Driessen. "Ik denk dat hij een hele goede speler zou zijn om Jorrel Hato onder zijn hoede te nemen en die de kneepjes van het vak te leren."

"Zo is het niet, maar misschien dat hij het op de training bij het Nederlands elftal doet." Hato werd deze interlandperiode, wegens een blessuregolf in de verdediging, voor het eerst opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. "Hij (De Vrij, red.) speelde echt indrukwekkend. Maar het zegt ook wel weer voldoende dat een verdediger de uitblinker is in een wedstrijd tegen Ierland in een thuiswedstrijd voor de EK-kwalificatie."

Oranje won zaterdag dankzij een fraaie pegel van Wout Weghorst met 1-0 van de Ieren, waarmee kwalificatie voor het EK een feit werd. Oranje speelde niet goed tegen Ierland, al onderscheidde De Vrij zich wel. Maandag maakte Koeman bekend dat De Vrij ook tegen voetbaldreumes Gibraltar aan de aftrap staat.

De Vrij, maandag ook aanwezig op de persconferentie, weet dat de concurrentie in het hart van de verdediging zeer groot is. "Ik denk dat er al een hele lange tijd goede verdedigers zijn, dus de bondscoach heeft enorm veel keuze", vertelde De Vrij. "Daarom was ik persoonlijk ook gebrand en gretig om te laten zien dat ik er ook bij hoor. Er zijn natuurlijk veel opties en in maart en juni was ik er niet bij. Uiteindelijk zijn de keuzes aan de bondscoach."