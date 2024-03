Driessen zag PSV-Feyenoord: ‘Bij iedere bal voelt hij: ik hoor hier niet thuis’

Valentijn Driessen vindt dat Andre Ramalho zowel voetballend als qua gedrag door de mand valt bij PSV. De journalist van De Telegraaf blikt in Kick-off onder andere terug op de topper tussen PSV en Feyenoord (2-2) van afgelopen zondag. "Bij iedere bal die hij aanraakt voelt Ramalho natuurlijk dat hij op dit niveau niet thuishoort", aldus Driessen.

In de blessuretijd van de eerste helft werd het even onvriendelijk tussen de verdediger van PSV en Feyenoord-aanvaller Yankuba Minteh. Ramalho en de Gambiaan stonden lijf aan lijf toen de huurling van Newcastle een lichte beweging met het hoofd maakte richting Ramalho. De Braziliaan ging erg gewillig naar de vlakte, zo oordeelde ook de dienstdoende VAR, want Minteh werd niet bestraft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Dat was een enorme beuk van Minteh”, zegt Mike Verweij met een cynische ondertoon, waarna de heren het gesprek aangaan. Driessen denkt de oorzaak te weten waarom de Braziliaan ogenschijnlijk makkelijk naar de grond ging. “Dit is gewoon een stuk frustratie van een speler die bij iedere bal voelt dat hij niet op dit niveau thuishoort.”

Het contract van Ramalho loopt komende zomer af en Driessen adviseert PSV vooral om de Braziliaan te laten gaan. “Dan pakt hij ook nog een gele kaart en dan ik echt: neem zo’n jongen alsjeblieft tegen zichzelf in bescherming. PSV moet hem echt lozen.”

Ramalho kwam in de zomer van 2021 voor tweeënhalf miljoen euro over van RB Salzburg. Sindsdien kwam de in São Paulo geboren verdediger 119 keer uit voor de club uit de Lichtstad. Daarin scoorde hij vijf keer en gaf hij even zo vaak een assist.

Ramalho is regelmatig mikpunt van kritiek in de media, toch vormt hij dit seizoen een ijzersterk blok achterin met Olivier Boscagli. De Eindhovenaren kregen pas dertien goals tegen in de competitie en zijn ook na de topper tegen Feyenoord nog altijd ongeslagen in de Eredivisie.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties