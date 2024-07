Valentijn Driessen wil opvallende controleur zien bij Nederland tegen Roemenië

Daley Blind moet als middenvelder starten in het Nederlands elftal, zo zegt Valentijn Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de chef voetbal van de ochtendkrant is de routinier een goede optie die niet onder de druk zal bezwijken.

Driessen zag Veerman tijdens de groepsfase van het EK tweemaal door het ijs zakken. Het verloren duel met Oostenrijk (2-3) was daarbij een dieptepunt. De journalist gaf vervolgens aan het heel somber in te zien voor de Volendammer. “Normaal gesproken zit Koeman er tot medio 2026, dan hebben we het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.”

“Daar zal Joey Veerman niet bij zijn. Het Oranjeshirt weegt voor Veerman veel te zwaar, zelfs na een geweldig seizoen bij PSV”, foeterde Driessen. De journalist denkt een dag later na over een oplossing voor bondscoach Ronald Koeman.

“We hebben een heel licht, jong en onervaren middenveld”, aldus Driessen. Wanneer presentator Pim Sedee de naam van Blind laat vallen, reageert zijn vaak kritische collega optimistisch. “Veerman is bezweken onder de druk, maar iemand die niet zal bezwijken onder de druk is Daley Blind.” De 34-jarige Blind speelde al 107 interlands.

Driessen ziet het wel zitten: de ‘balvaste’ Blind op het middenveld. “Hij zoekt altijd de oplossing naar voren en weet de ruimte heel goed te vinden. Wat dat betreft kun je zeggen dat Blind een goede vervanger zou zijn.”

De journalist vraagt zich af of Blind überhaupt in de plannen van Koeman voorkomt. “Het is heel typerend dat we drie groepswedstrijden hebben gespeeld en er zijn volgens mij acht spelers die nog geen minuten hebben gemaakt. Hij is dus niet echt van het wisselen, ook niet als het wat minder gaat.”

Driessen hoopt toch dat Koeman het aandurft. “Ik zou hem heel graag op het middenveld willen zien, maar trainers zijn er op de een of andere manier niet helemaal wild van om hem op die positie te zetten. Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom je hem daar niet kunt posteren.”

