Driessen waarschuwt Feyenoord voor één ding nu Van Persie tussentijds instapt

Robin van Persie is maandag officieel begonnen als hoofdtrainer van Feyenoord. Uiteraard hebben Mike Verweij en Valentijn Driessen een mening over zijn aanstelling in de nieuwste aflevering van de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Verweij en Driessen vinden het niet sterk dat er mensen binnen sc Heerenveen anoniem hebben geklaagd bij de Leeuwarder Courant over de werkwijze van Van Persie. De vertrokken zou te veel zijn eigen plan trekken en weinig geven om de mening van andere stafleden.

''Maar wat ik niet heel sterk vind... Van Persie is daar binnengekomen en riep gelijk dat Heerenveen voor hem geen tussenstap was. Dan vind ik wel dat je het seizoen moet afmaken'', oordeelt Verweij in duidelijke bewoordingen.

''Aan de andere kant kiest Heerenveen er zelf voor om hem te verkopen voor anderhalf miljoen euro. Je kunt ook zeggen: 'Hij heeft hier een contract. En wat gebeurt, gebeurt er, maar hij gaat niet weg''', aldus Verweij, die ingaat op de stelling dat Van Persie mocht vertrekken bij Heerenveen omdat algemeen directeur Ferry de Haan een verleden heeft bij Feyenoord.

''Die was heel erg teleurgesteld. Maar als je dan écht teleurgesteld bent, moet je gewoon Van Persie aan zijn contract houden. Dan gaat hij niet weg, dat bepaal jij als directeur. En dan moet je maar afwachten hoe het seizoen verder verloopt'', analyseert Verweij de mening die vanuit Heerenveen is geventileerd.

''Wat het bij Feyenoord gaat worden, is afwachten'', haakt Valentijn Driessen in. ''Ik denk wel dat Van Persie heel goed oog heeft voor jeugdspelers. En dat komt Feyenoord alleen maar ten goede, want de jeugdopleiding zit best wel goed in elkaar. En regelmatig komen er mensen door. Het moet niet zo zijn dat Van Persie nu instapt en gelijk de markt opgaat om allerlei spelers te kopen. Dat moet Feyenoord zeker niet doen.''

''Dat werkt twee kanten op'', vult Verweij direct aan. ''Je kunt kijken welke jeugd je hebt, en wat je dan nog moet doen op de transfermarkt. Als het op die manier bedoeld is, kan ik me er wél wat bij voorstellen. Maar als het alleen maar is om te kopen, dan heeft het geen zin.''