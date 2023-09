Driessen vindt vraag voor Steijn onzin: ‘Mike, het is altijd hetzelfde gelul’

Zaterdag, 30 september 2023 om 00:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:36

De Telegraaf-journalist Mike Verweij is van plan om Maurice Steijn zaterdagavond na het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk andermaal te vragen of hij met de wetenschap van nu ook trainer van Ajax was geworden. De 49-jarige oefenmeester staat na een desastreuze seizoenstart en een soap rondom de ontslagen directeur voetbalzaken onder flinke druk. Collega Valentijn Driessen vindt het echter onzinnig om Steijn hiernaar te vragen.

Steijn heeft Ajax nog altijd niet aan de praat gekregen. Na vijf competitiewedstrijden staan de Amsterdammers op een dramatische veertiende plaats in de Eredivisie. De ploeg van Steijn oogt aanvallend onmachtig en krijgt te makkelijk goals tegen, zo bleek ook tijdens de recent verloren Klassieker tegen Feyenoord (0-4).

Steijn gaf begin september na het doelpuntloze gelijkspel tegen Fortuna Sittard aan weinig inspraak te hebben gehad in het aankoopbeleid van Ajax. De inmiddels ontslagen Mislintat, met wie Steijn op gespannen voet zou leven, koos volgens de trainer voor andere opties. Verweij vroeg Steijn destijds al eens of hij met de wetenschap van toen ook bij Ajax was ingestapt.

“Steijn zei toen: ‘Ja, natuurlijk. Als zo’n grote club interesse in je toont, dan zeg je geen nee.’”, vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Ik denk dat ik hem deze vraag na de wedstrijd tegen RKC nog een keer ga vragen, want ik kan me haast niet voorstellen...”, vervolgt de journalist, waarna Driessen hem onderbreekt: “Tuurlijk joh, Mike. Iedereen wil bij Ajax trainer worden. Zo’n kans komt voor dit soort trainers maar één keer voorbij.”

“Maar hij gaat er gigantisch beschadigd uitkomen”, werpt Verweij op. Driessen: “Je hebt wel Ajax op je cv, dus je komt in de hele wereld aan de bak. Puur en alleen omdat Ajax op je cv staat.” Verweij vraagt zich hardop af of dit ook geldt wanneer je slechts 3,5 maand trainer van Ajax bent geweest. “Ook als je 3,5 maand trainer trainer bent geweest, echt waar”, zegt Driessen stellig.

“Hetzelfde gelul altijd als je mensen zich af ziet vragen wie er nu nog in dit Ajax gaat stappen”, vervolgt Driessen. “Dan hoor je ze zeggen: ‘Niemand stapt in dit Ajax.’ Man, bij bosjes staan ze klaar om in te stappen. Die trainers zijn allemaal nogal eigenwijs en denken: mij gaat het wel lukken hoor. Ik zal de zaak wel even op de rails krijgen en de halve finale van de Champions League (Europa League, red.) halen.”