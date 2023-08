Driessen reageert op uitspraak van Mislintat: ‘Hij weet niet wat Ajax voorstelt’

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 17:06 • Noel Korteweg

Sven Mislintat ‘weet totaal niet wat Ajax voorstelt’, zo zegt Valentijn Driessen in een video-item van De Telegraaf. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers zei tijdens de presentatie van Josip Sutalo dat de Kroaat ‘in alle opzichten de ultieme Ajax-verdediger’ is, maar dat gaat er bij Driessen absoluut niet in.

“Dan weet Mislintat niets van het verleden van Ajax”, reageert de chef voetbal op de uitspraak van de Duitse beleidsman van de Amsterdammers. “De ultieme Ajax-verdedigers zijn Frank Rijkaard en Matthijs de Ligt, dat zijn échte Ajax-spelers achterin. Mislintat weet totaal niet wat Ajax voorstelt. Zowel hij als Sutalo weet dat niet. Ze roepen dit soort dingen en hopen daar dan de achterban mee te paaien.”

Dat lukt ‘aardig’, stelt Driessen. “Aangezien de achterban nog weinig kwaads ziet in wat er bij Ajax gebeurt. Ze spelen gelijk tegen Excelsior (2-2, red.) en er zijn alleen maar aankopen gedaan waar je tot dusver niet vrolijk van wordt.” De Amsterdammers gaven deze zomer tot dusver ruim 67 miljoen euro uit aan acht versterkingen. Naast Sutalo werden ook Carlos Forbs, Chuba Akpom, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Anton Gaaei, Jakov Medic en Branco van den Boomen binnengehaald.

Daarnaast is de komst van Gastón Ávila slechts een kwestie van tijd. Ajax betaalt naar verluidt ruim 12,5 miljoen euro voor de back van Royal Antwerp. “In Amsterdam ligt de lat een stuk lager dan vroeger. Sutalo is een goede verdediger, maar om te roepen dat hij de ideale verdediger is moet hij ook Jorrel Hato tientallen miljoenen meer waard laten worden en de rest op sleeptouw nemen. Dat wil ik nog weleens zien bij iemand die acht keer bij het eerste elftal van Kroatië heeft gezeten en voorlopig niet verder is gekomen dan Dinamo Zagreb, dat in de voorronde van de Champions League is uitgeschakeld door AEK Athene.”