Driessen plaatst 'serieuze twijfels' bij nog een seizoen Ajax onder Francesco Farioli

Valentijn Driessen plaatst grote twijfels bij nog een seizoen Francesco Farioli bij Ajax. De journalist van De Telegraaf erkent in de podcast Kick-Off dat de resultaten goed zijn, maar wijst ook naar het in zijn ogen matige spel van Eredivisie-koploper in de afgelopen wedstrijden.

Driessen noemt de 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht van afgelopen zondag ‘een blamage’. Nooit eerder verloren de Amsterdammers met zulke ruime cijfers van de Domstedelingen. “Wat je wel een beetje zag, als Ajax probéért te voetballen, en dat deden ze in het eerste half uur, veel druk, dominant, op de helft van de tegenstander, dan blijken ze toch heel kwetsbaar.”

“Ligt dat dan aan de spelers, of ligt dat ook aan de trainer?”, vraagt Driessen zich hardop af. “De trainer krijgt alle credits voor wat ze tot nu toe laten zien, maar dan gáán ze een keer de Ajax-kant op spelen, dat deden ze tegen Willem II ook, en nu gebeurde dit. Dan heb ik wel mijn zware twijfels over volgend seizoen.”

Farioli is in zijn eerste seizoen hard op weg om Ajax kampioen van Nederland te maken. Met negen punten meer dan PSV, dat nog wel FC Twente-uit tegoed heeft, is er een mirakel nodig om een Amsterdams titelfeestje te voorkomen.

Gedurende het seizoen heeft Farioli veel kritiek gekregen op het spel van Ajax, dat alle nationale topwedstrijden wist te winnen, maar het tegen de kleinere clubs vaak lastiger had. Zo ook onlangs tegen Willem II, dat met 1-0 leidde, voor invallers Oliver Edvardsen en Wout Weghorst de wedstrijd deden kantelen (1-2).

Driessen denkt niet dat het gebrek aan vorm een reden is voor het moeizamere spel tegen Willem II en in het grootste gedeelte van de wedstrijd tegen Utrecht. Zo haalt hij Brian Brobbey aan. “Die is al het hele seizoen uit vorm. Hij laat al het hele seizoen niets zien.”

Over de toekomst van Farioli, die in de Johan Cruijff ArenA vastligt tot medio 2027, valt momenteel weinig zinnigs te zeggen. De trainer gaat vragen daarover vakkundig uit de weg en focust zich op het slot van het seizoen, waarin hij allereerst Champions League-kwalificatie wil bewerkstelligen.