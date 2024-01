Driessen over mogelijke Ajax-transfer Henderson: ‘Heb het gevoel dat Ajax...’

Valentijn Driessen heeft het gevoel dat het management van Jordan Henderson Ajax gebruikt om de druk op clubs uit andere competities op te voeren. Dat zegt de chef voetbal van De Telegraaf in een video-item van zijn werkgever. Driessen acht de kans klein dat de 33-jarige Engelsman inderdaad naar de Amsterdammers vertrekt.

Dinsdag kwam Fabrizio Romano met het nieuws dat Ajax overweegt om Henderson te strikken. De ex-aanvoerder van Liverpool speelt sinds afgelopen zomer voor het Al-Ettifaq van Steven Gerrard en strijkt daar een vorstelijk jaarsalaris op, maar heeft na ruim een half jaar dus al genoeg gezien en wil terugkeren naar Europa. Ook omdat dat volgens Henderson de kansen op een plekje in de EK-selectie van Engeland vergroot.

“Ajax zocht een speler zoals Henderson, dus dan is één en één twee”, legt Driessen uit. “Ajax staat natuurlijk niet als enige op de stoep bij Henderson. Er zijn volgens mij nog twee clubs uit de Premier League en een ploeg uit de Bundesliga geïnteresseerd. Of Ajax dus aan het langste eind trekt...”

“Het is niet duidelijk of het om een koop- of huurtransfer gaat, of die Saudi’s wel of niet willen meewerken aan een vertrek en of ze een gedeelte van zijn salaris willen overnemen”, vervolgt de journalist. “Maar misschien wil Henderson ook wel héél veel inleveren om het komende half jaar bijvoorbeeld in Amsterdam, Engeland of Duitsland te spelen. Daar zal het ook grotendeels van afhangen.”

“Hij heeft al gezegd dat geld niet voorop staat”, vervolgt Driessen. “Wat dat betreft zou je dan kunnen kiezen voor Ajax, al vraag ik me af of dat sportief gezien de beste keuze is. De weg ligt wel open voor Ajax, anders waren de besprekingen wel afgekapt.” De chef voetbal acht de kans dat de komst van Henderson inderdaad rondkomt ‘niet zo groot’. “Ik heb een beetje het idee dat Ajax gebruikt wordt door het management van Henderson om de druk op te voeren bij de clubs waar hij misschien liever heen gaat.”

Weerstand in Engeland

“Newcastle United heeft belangstelling getoond, maar dat ligt nogal gevoelig in Engeland. De Engelse media laten ook weten dat een terugkeer in de Premier League op een hoop weerstand stuit. Vooral ook omdat hij zich heeft ingezet voor de LHBTIQ+-gemeenschap en daarna naar Saudi-Arabië ging. Hij zal dus niet met open armen ontvangen worden. Misschien biedt dat Ajax een kans.”

Een stap naar Newcastle United zou sowieso opvallend zijn, daar Henderson in Sunderland is geboren en jarenlang bij the Black Cats actief was. Newcastle United is de grote rivaal van Sunderland. “Het is aan Henderson, maar ik heb een beetje het idee dat Ajax gebruikt wordt en hij Ajax, de nummer vijf van Nederland, niet als een serieuze kandidaat ziet”, is Driessen stellig. “Je weet het nooit: als je het niet probeert grijp je zeker mis. Het zou geweldig zijn als een speler van dat statuur in de Eredivisie komt te voetballen, dat is iets wat zeker is.”

