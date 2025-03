Driessen lyrisch over 'geniale' speler van Ajax: 'Er is geen enkele Ajacied die dat kan'

Valentijn Driessen keek zondag met veel belangstelling naar Ajax - AZ. De chef voetbal van De Telegraaf heeft vooral van één speler enorm genoten tijdens de spectaculaire Eredivisie-topper, die in een 2-2 gelijkspel eindigde.

''Degene waarvan ik vind dat hij wordt onderschat, en dat begrijp ik ook wel omdat hij ook veel balverlies lijdt. Maar Bertrand Traoré doet af en toe geniale dingen'', is Driessen in de podcast Kick-Off lovend over de vleugelaanvaller van Ajax.

''Bij die goal komt het van niemand anders dan Traoré. Er is geen enkele Ajacied die dat kan, die assist op Gaaei geven.'' De Afrikaanse buitenspeler bediende de later weggestuurde rechtsback, die raak schoot in de verre hoek en Ajax op 1-1 bracht.

''En ook die hakbal. Dat maakt gewoon het verschil. En zo heeft hij meer Ajax waardoor Ajax tot rust komt. Op het moment dat hij aan de bal komt, is er altijd rust'', vindt Driessen Traoré van grote waarde voor de Amsterdamse koploper.

De sportjournalist stipt ook een verbeterpunt aan. ''Sommige ballen mag hij wel wat beter geven of afmaken. Maar dat is wel een creatieve speler die je graag ziet bij Ajax.''

De vorig jaar bij Ajax teruggekeerde Traoré (29) staat momenteel op 41 wedstrijden in alle competities. In die reeks scoorde de aanvaller negen keer en fungeerde hij zeven keer als assist.

Traoré richt zich nu op de WK-kwalificatieduels van Burkina Faso met Djibouti (21 maart) en Guinee-Bissau (24 maart). Burkina Faso staat in groep A momenteel derde, met vijf punten uit vier duels. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in 2026, terwijl een tiende ticket via de play-offs kan worden veiliggesteld.