Valentijn Driessen voorziet in de podcast Kick-Off van De Telegraaf problematische tijden voor Ajax. De chef voetbal van de landelijke krant is namelijk van mening dat Jay Gorter niet geschikt is om voor langere tijd onder de lat te staan in Amsterdam.

''Met deze keeper krijgt Ajax een groot probleem. Een enorme fout dat Gorter speelt'', verzucht Driessen. Verweij legt vervolgens uit waarom Matheus donderdag tegen Eintracht Frankfurt niet in actie kwam toen Remko Pasveer geblesseerd de strijd staakte.

''Ze hadden hem kunnen inschrijven. Maar Ajax mocht maar vier spelers inschrijven. En daarbij hebben ze gekozen voor Rosa, Klaassen, Edvardsen en Regeer'', legt de clubwatcher van Ajax direct uit welke spelers wél op de Europese lijst werden gezet in Amsterdam.

''Maar Regeer raakte heel snel geblesseerd. Dus achteraf had Ajax beter voor Matheus kunnen kiezen. Maar bij keepers is het wel zo dat als de diagnose is dat je er lang uit ligt, dat je een extra keeper kan inschrijven. Alleen als dat tussen twee duels in dezelfde Europese speelronde is, dan kan het dus niet'', zo verduidelijkt Verweij.

''Ik denk dat als Ajax de kwartfinale haalt, maar dat moet ik goed uitzoeken, dat het Matheus wél mag inschrijven. En als de blessure van Pasveer langdurig is. En dat lijkt er wel op.'' Ajax meldt vrijdag dat de ervaren doelman meerdere weken uit de roulatie zal zijn.

''Maar Farioli bevestigde donderdag wat Noa Vahle bij Ziggo zei. Dat je een keeper mag inschrijven als er twee geblesseerde doelmannen zijn'', vult Driessen aan. ''Maar je had Matheus sowieso moeten inschrijven. Want je bent met een 41-jarige keeper bezig, en het seizoen duurt langer en langer en langer.''

''Dus dat Pasveer een keer geblesseerd kan raken, ligt wel voor de hand. En daar had je wel op moeten inspelen. Ze hadden die Braziliaan altijd moeten inschrijven. Want dat is een prima keeper gebleken in de Eredivisie'', is de chef voetbal van de ochtendkrant onder de indruk van Matheus.

''En het is al eerder bewezen dat Gorter het niveau van Ajax niet heeft. Daarom kon hij ook naar sc Heerenveen en is hij derde keeper. Die jongen heeft anderhalf jaar niet gevoetbald. Dat is wel heel lang voor een keeper'', aldus Driessen.

''Ter verdediging van Gorter: Farioli is wel heel gecharmeerd van hem. En tegen Frankfurt was het onwennig. Het is ook niet makkelijk in een vol stadion te spelen als je anderhalf jaar niet hebt gespeeld. Zijn laatste wedstrijd dateerde van december 2023. En dan in zo'n wedstrijd keepen, ik geef het je ook wel te doen'', neemt Verweij de ingevallen doelman enigszins in bescherming.

Driessen blijft bij zijn stelling. ''Farioli is zó gecharmeerd van Gorter dat hij een 32-jarige Braziliaan van Sporting Braga haalt, die daar op een zijspoor was beland. En die is gelijk tweede keeper. Dus zo gecharmeerd is Farioli niet van Gorter.''