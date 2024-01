Driessen: ‘Heb me echt enorm gestoord. Dit is zo goedkoop, zo makkelijk!’

Valentijn Driessen stoort zich enorm aan enkele uitspraken van SC Cambuur-trainer Henk de Jong. De Friezen rekenden donderdagavond in een zinderend voetbalgevecht na verlenging af met Hercules (3-4). De amateurs, die een ronde eerder voor een daverende stunt zorgden door Ajax uit te schakelen, werden na hun bekeruitschakeling bewierookt door De Jong.

De amateurs van het Utrechtse Hercules wonnen het respect van de oefenmeester van Cambuur. De Jong stapte na afloop de kleedkamer van de tegenstander in en nodigde de selectie en staf van Hercules uit voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tussen Cambuur en Vitesse.

De Jong was voor de camera van de NOS ook vol lof over Hercules. “Geweldig gedaan, een staande ovatie voor de tegenstander", zei de Friese trainer. “Het was een unieke avond, dat had ik ook gezegd als we hadden verloren.”

Het interview van De Jong zorgt voor ergernis bij Driessen. “Ik heb me verschrikkelijk gestoord aan De Jong en dat hele Cambuur. Een staande ovatie voor Hercules… Het is allemaal zo gezocht en zo goedkoop! Ze hadden natuurlijk eigenlijk gewoon moeten verliezen.”

“Dan wil De Jong niet over zijn eigen ploeg praten”, vervolgt Driessen. “Kom op zeg, hé! Hij had al die gasten een schop onder hun reet moeten geven en al die spelers van Cambuur hadden De Jong een schop onder zijn reet moeten geven, want ze wisten toch wat voor tegenstander Hercules zou zijn? Het is echt een zware wanprestatie! Ik heb me verschrikkelijk zitten ergeren.”

Eerder op de vrijdag liet Driessen zijn frustraties ook al de vrije loop in een video-item van De Telegraaf. “Dit was zo goedkoop, zo makkelijk! Naar aanleiding van deze wedstrijd zou je hopen dat ze geweldig op hun flikker krijgen van Vitesse, maar dat is net zo slecht.”

“Het was echt hemeltergend slecht van Cambuur. Dat De Jong dan de aandacht op deze manier verlegt naar Hercules, dat is heel goedkoop”, aldus Driessen.

