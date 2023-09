Driessen: ‘Harde kern van Ajax wil ook duel met FC Volendam laten staken’

Dinsdag, 26 september 2023 om 06:57 • Wessel Antes • Laatste update: 06:57

De harde kern van Ajax wil er ook komende woensdag tegen FC Volendam voor zorgen dat de wedstrijd gestaakt wordt, zo stelt Valentijn Driessen als tafelgast bij Vandaag Inside. De journalist van De Telegraaf heeft hardnekkige geruchten gehoord dat supporters van de F-side op die manier een vertrek van de hele Raad van Commissarissen (RvC) af willen dwingen. De KNVB heeft overigens besloten dat Ajax woensdagmiddag tegen Feyenoord speelt, waardoor het niet aannemelijk is dat de Amsterdammers tegen Volendam gaan aantreden met publiek in het stadion.

Driessen weet alle ins en outs over het gevoel bij leden van de harde kern. “Het gaat niet eens om het beslissen van de wedstrijden, maar bij Ajax wil de harde kern de RvC weg hebben. In de appgroepen staat dat ze ook de wedstrijd tegen FC Volendam, als die doorgaat, willen laten staken. Ze willen net zo lang staken totdat de RvC weg is.” Hoogstwaarschijnlijk speelt Ajax woensdagmiddag om 14:00 uur het restant van het duel met Feyenoord (tussenstand 0-3) uit. Die wedstrijd wordt achter gesloten deuren gespeeld, al gaat de Amsterdamse club wellicht nog juridische stappen ondernemen tegen het besluit van de KNVB.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Johan Derksen is van mening dat de KNVB ruimte laat voor wangedrag. “De KNVB had nu een kans, want er waren geen Feyenoord-supporters in het stadion, dus Ajax kan overal de schuld van krijgen. Je had het keurig kunnen oplossen door te zeggen: dit is de eindstand. Geen gezeik. Maar ik had eraan toegevoegd: de rest van het seizoen blijft de F-Side gesloten. Je moet nu hard ingrijpen.” Indien Ajax - Feyenoord komende woensdag wordt uitgespeeld, is de volgende thuiswedstrijd van de Amsterdammers pas op 8 november tegen AZ.

Via de clubwebsite reageerde Ajax maandag op het besluit van de KNVB. “De KNVB wil dat het restant van de Klassieker, die op zondag 24 september werd gestaakt, woensdag 27 september om 14:00 uur wordt ingehaald zonder publiek. Het thuisduel met FC Volendam van woensdagavond zou dan verplaatst worden. Ajax gaat hier niet mee akkoord.” De Amsterdammers willen pas in de eerste week van november tegen Feyenoord spelen. “Het competitie- en bekerprogramma wordt nu door de KNVB voor vier clubs aangepast vanwege het laten uitspelen van een gestaakt duel. Niet alleen de clubs, maar ook de supporters zijn hier de dupe van. Daarom overweegt Ajax juridische stappen.” Of Ajax die woorden ook hard gaat maken zal dinsdag moeten blijken.