Driessen en Verweij vrezen voor Makkelie na besluit om treffer goed te keuren: ‘Dit soort akkefietjes blijven hangen’

Danny Makkelie was woensdag onderwerp van gesprek nadat hij een doelpunt van Duitsland in het duel met Hongarije goedkeurde. De Hongaren claimden dat er in aanloop naar de 1-0 van Jamal Musiala een overtreding was begaan op Willi Orbán, maar daar ging Makkelie niet in mee en ook de VAR greep niet in. Mike Verweij en Valentijn Driessen vrezen dat dit moment aan de arbiter kan gaan kleven in het verdere verloop van het EK.

Halverwege de eerste helft deelde Ilkay Gündogan in de zestien een duwtje uit aan Orbán, maar Makkelie zag er geen overtreding in. De bal kwam uiteindelijk terecht bij Musiala, die van dichtbij en via de Hongaarse verdediger Attila Fiola de 1-0 binnenschoot.

Marco Rossi, bondscoach van Hongarije, was na afloop niet te spreken over de Nederlandse arbitrage. "Ik heb in mijn carrière als speler en als coach nooit geklaagd of naar excuses gezocht, maar wat de scheidsrechter vanavond deed... hij mat met twee maten. Ik denk dat Duitsland toch wel gewonnen had, maar de scheidsrechter was de slechtste op het veld."

Doelpunt Duitsland??! 23' Jamal Musiala Duitsland 1-0 Hongarije Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/d1v0y5gEgh#EURO2024 pic.twitter.com/qSkRhsNJZJ — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 19, 2024

"Die verdediger (Orbán, red.) probeerde een blok te zetten en verdedigers die het lichtste duwtje krijgen vliegen altijd naar voren", vertelt Verweij in podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dan fluit iedere scheidsrechter en krijgt de verdedigende partij de vrije trap. Ik vond dat hij het contact zocht en vond. Gündogan was sterker en ik denk dat Makkelie hier (hoger, red.) op het veld ook niet voor had gefloten. Ik vond het een prima beslissing."

"Dat de VAR hier niet aankomt, begrijp ik al helemaal. Dit was natuurlijk fiftyfifty. Ik vind dat hij een goede beslissing heeft genomen." Ook Driessen vond het een goede beslissing. "En ik vind ook dat hij een goede wedstrijd heeft gefloten. Alleen op dit niveau zijn dit soort akkefietjes... Die blijven aan je hangen. Half Hongarije staat op zijn kop. Dat moet je zien te vermijden als scheidsrechter, wil je ver komen in het toernooi."

"Hij kon er zelf niet zo veel aan doen", vervolgt Driessen, "maar wat dat betreft kan dat geluk tegen je keren. Ze kijken dan niet alleen naar Hongarije, maar ook naar Duitsland. Duitsland is dan het thuisland: 'Toen heeft hij tegen Hongarije een goal cadeau gegeven.' Dat gaat aan je kleven en dat soort dingen moet je niet hebben."

"Als je voor de finale gaat, en dat gaat Makkelie, want hij heeft het de vorige keer ook prima gedaan, dan moet je dit soort akkefietjes eigenlijk niet aan je broek hebben hangen. Die heeft hij nu al, gelijk in de eerste wedstrijd, wel aan zijn broek hangen. Bij het volgende akkefietje heeft hij de schijn tegen en dan ben je gezien, sowieso voor de finale."

Verweij vindt dat de scheidsrechter, in dit geval Makkelie, het 'nooit goed kan doen'. "De buitenwereld, zeker in Hongarije, vindt het een belachelijke beslissing. Maar komt hij het scheidsrechterskamp binnen, dan kan ik me voorstellen dat hij op zijn schouder wordt geslagen door Roberto Rosetti (scheidsrechtersbaas van de UEFA, red.)."

"Volgens de scheidsrechtersbaas heeft hij het dan goed gedaan. Als Duitsland in de halve finale of finale komt, kan hij ze sowieso niet nog een keer fluiten, ook door dit akkefietje." Als het Nederlands elftal ver reikt op het EK, zit een (halve) finale er sowieso niet in voor de op Curaçao geboren arbiter.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties