Drie tegengoals deren Internazionale niet: halve finale tegen AC Milan een feit

Woensdag, 19 april 2023 om 22:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:58

Internazionale heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Champions League. De ploeg van trainer Simone Inzaghi speelde woensdagavond met 3-3 gelijk tegen Benfica en dat was na de 0-2 zege vorige week in Lissabon meer dan genoeg om de volgende ronde te bereiken. Nicolò Barella zette i Nerazzurri na een fraaie kapweging op voorsprong, waarna voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes het nog spannend maakte via een kopbal. Na de treffers van Lautaro Martínez en Joaquín Correa was het definitief beslist. Wel voorkwam het strijdende Benfica in de absolute slotfase dat het met een nederlaag van het veld stapte. In de halve finale wacht Inter een tweeluik met stadgenoot en aarsrivaal AC Milan.

Aan de kant van Inter had Inzaghi een basisplaats in huis voor Denzel Dumfries. De vleugelverdediger stond rechts op het middenveld geposteerd. Stefan de Vrij moest het ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Milan Skriniar doen met een reserverol. De spitsposities werden als verwacht ingevuld door Lautaro Martínez en Edin Dzeko, wat ten koste ging van onder meer Romelu Lukaku. Bij Benfica keerde Nicolás Otamendi na een schorsing direct terug in de basis. Aursnes was de hangende linksbuiten in de 4-2-3-1-formatie van Roger Schmidt. De oefenmeester gaf op de rechtsbuitenpositie de voorkeur aan Rafa Silva, waardoor David Neres op bank plaatsnam.

Nadat Martínez vanwege zijn slechte pass naliet om Federico Dimarco een goede kans te bieden, kwam Inter na een klein kwartier alsnog op voorsprong. Martínez had een strakke pass in huis op Barella, die meerdere verdedigers uitkapte en met een strak schot met links de winkelhaak vond: 1-0. Benfica creëerde niet veel kansen, maar had ook de pech dat Dimarco en Barella zeer attent verdedigden bij mogelijke schietkansen voor Gonçalo Ramos. Benfica bleef echter proberen de voetballende oplossing te zoeken en werd daarvoor in de 38ste minuut beloond. De verdedigende organisatie bij Inter stond totaal niet goed, waardoor Dumfries niet kon voorkomen dat Aursnes een panklare voorzet van Rafa Silva binnenknikte: 1-1. Het deed Benfica zichtbaar goed, al werd er voor rust niet meer gescoord.

Schmidt besloot in de rust aanvallend te wisselen door rechtsback Gilberto te wisselen voor Neres. De Braziliaan zag dat Martínez in de zestien het been raakte van Aursnes, die niet als zijn ploeggenoten direct een strafschop claimde. Arbiter Carlos del Cerro Grande wuifde het voorval echter weg. Het eerste grote gevaar van Inter in de tweede helft kwam op naam van Dzeko. De Bosniër kopte een fraaie voorzet van Alessandro Bastoni echter naast. Halverwege de tweede helft was het tweeluik beslist. Henrikh Mkhitaryan gaf goed mee op Dimarco, wiens uitstekende lage voorzet door Martínez werd binnengelopen: 2-1.

Correa zorgde ervoor dat de fans van Inter nogmaals konden juichen. De Argentijn kopte landgenoot Otamendi vakkundig uit en zag zijn inzet richting de verre via de paal binnenslaan: 3-1. Toch bleef Benfica voetballen. Zo schoot Neres vanaf een meter of twintig op de paal, maar was het even later wel raak voor de ploeg van Schmidt. Een vrije trap van Álex Grimaldo kon fraai worden binnengekopt door centrumverdediger Antonio Silva: 3-2. Benfica maakte er in minuut 93 zelfs 3-3 van. Grimaldo zette goed door, waardoor invaller Musa kon binnenschieten. Voor de manschappen van Schmidt resteert de strijd om het Portugese kampioenschap.