Mannen die Vinícius Júnior racistisch bejegende tijdens Valencia - Real Madrid veroordeeld tot acht maanden cel

Drie mannen die vorig jaar mei Vinícius Júnior racistisch bejegende tijdens het duel tussen Valencia en Real Madrid zijn veroordeeld tot acht maanden cel. Het is voor het eerst in Spanje dat ‘voetbalsupporters’ een celstraf krijgen voor racisme. Ze hoeven vooralsnog echter niet daadwerkelijk de cel in.

In Spanje hoeven veroordeelden die voor een niet-gewelddadig misdrijf een straf van minder dan twee jaar krijgen, die celstraf niet uit te zitten zolang ze geen andere overtredingen begaan.

De ‘fans’ maakten oerwoudgeluiden richting Vinícius tijdens het thuisduel van Valencia. De aanvaller van Real Madrid wees de misdragende mannen direct aan nadat het gebeurde.

De Spaanse rechtbank heeft de mannen naast een celstraf ook een landelijk stadionverbod gegeven van twee jaar. De ‘fans’ hadden een jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, maar werkten mee aan het onderzoek en kregen daardoor strafvermindering.

"Dit is geweldig nieuws voor de strijd tegen racisme in Spanje", reageert voorzitter Javier Tebas van LaLiga op de uitspraak van de rechter. "Het herstelt het onrecht dat Vinícius is aangedaan en geeft een duidelijke boodschap af aan de mensen die naar een voetbalstadion gaan om te beledigen."

Reactie van Vinícius na duel in Valencia

Vinícius reageerde vorig jaar kort na het duel in Valencia al op de misdragingen van de ‘supporters’. “Elke uitwedstrijd is er wel een onaangename verrassing”, schreef hij op Instagram.

“En er waren er veel dit seizoen. Doodsbedreigingen, een opgehangen pop, racistische spreekkoren en oerwoudgeluiden. Allemaal is het opgenomen. ‘Incidenten’, zegt men dan. Maar het zijn geen incidenten. Het gebeurt continu en het heeft zich over verschillende Spaanse steden verspreid.”

De aanvaller van Real Madrid vroeg zich af wat er nog meer nodig is om de mensen die hem racistisch bejegenen te straffen en om clubs sancties op te leggen. “Waarom kaarten de sponsors dit niet aan bij LaLiga? Waarom brengen de televisiezenders deze barbaarsheid niet in beeld?”

“Het probleem wordt erger en erger. Nu vraag ik u: van hoeveel van deze racisten zijn hun naam en foto op websites geopenbaard? Ik antwoord om het makkelijker te maken: nul. Geen enkele racist die zich publiekelijk heeft verontschuldigd. Dit is geen voetbal, dit is onmenselijk.”

