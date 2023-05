Dortmund mag dankzij uitblinkers Malen en Haller blijven dromen van titel

Zaterdag, 13 mei 2023 om 20:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:16

Borussia Dortmund geeft Bayern München geen duimbreed toe in de strijd om de landstitel in de Bundesliga. De nummer twee won vooral dankzij een indrukwekkende eerste helft met 5-2 van Borussia Mönchengladbach. Hierdoor komt BVB op een punt van koploper Bayern, dat eerder op de dag Schalke 04 met 6-0 vermorzelde. Donyell Malen opende de score, waardoor hij van de laatste zeven Bundesliga-duels er in zes wist te scoren. Hij tekende daarnaast voor twee assists. De andere uitblinker, Sébastien Haller, zorgde voor een dubbelslag voor de titelkandidaat uit Dortmund.

Trainer Edin Terzic koos tegen Gladbach voor dezelfde elf spelers als vorige week, toen Dortmund met maar liefst 6-0 te sterk was voor VfL Wolfsburg. Gregor Kobel verdedigde het doel en de achterhoede bestond van rechts naar links uit Marius Wolf, Niklas Süle, Mats Hummels en Julian Ryerson. Jude Bellingham en Emre Can zorgden voor de controle op het middenveld en de aanvallende impulsen kwamen van Malen (rechts), Julian Brandt en Karim Adeyemi (links). Haller was de aanvalsleider van Dortmund, dat moest winnen om in het spoor te blijven van Bayern.

Dortmund begon wervelend aan de thuiswedstrijd en was binnen een half uur al klaar met het povere Gladbach. In de vijfde minuut stormde Haller de zestien in om uit te halen. Zijn inzet werd geblokt, maar kwam wel terecht bij de alerte Malen, die van dichtbij binnen kon koppen. Haller was ook belangrijk bij de 2-0, daar de aanvaller in het strafschopgebied onderuit werd gehaald door Florian Neuhaus. Het was vervolgens Bellingham die de penalty benutte. Haller had duidelijk de smaak te pakken en tikte op aangeven van Malen vanaf rechts bij de eerste paal binnen: 3-0. Dortmund bleef vrolijk aanvallen en na ruim een half uur wist Malen Haller opnieuw op maat te bedienen. Wat volgde was een knal in de rechterbenedenhoek en de vierde goal van het ontketende Dortmund.

De spanning was halverwege helemaal verdwenen in het Signal Iduna Park, al bleef Dortmund het doel van Gladbach opzoeken. Doelpogingen van Malen, Bellingham en Can leverden echter niet de vijfde treffer op. Malen werd in de 68ste minuut gewisseld en vervangen door Giovanni Reyna, die prompt een strafschop veroorzaakte enkele minuten na zijn entree. Ramy Bensebaïni, die onderuit werd gehaald door Reyna, ging zelf achter de bal staan en tekende voor de 4-1. Haller maakte plaats voor Youssoufa Moukoko in de slotfase, die nog enkele doelpunten opleverde. Lars Stindl tekende met een afstandsschot voor de 4-2 en Reyna verzorgde van dichtbij het slotakkoord: 5-2.

