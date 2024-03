Dortmund boekt mede dankzij Malen late zege; geen minuten voor Van de Beek

Borussia Dortmund heeft de vierde plaats in de Bundesliga weer in handen. De ploeg van trainer Edin Terzic won in het eigen Signal Iduna Park met 3-1 van Eintracht Frankfurt, dat nu tien punten achter Dortmund staat en Champions League-voetbal definitief lijkt te moeten vergeten. Mats Hummels zorgde tien minuten voor tijd voor de verlossende 2-1 voor Dortmund, dat in de blessuretijd vanaf de strafschopstip uitliep naar 3-1. De voorsprong van Dortmund op nummer vijf RB Leipzig bedraagt slechts één punt.

Aan de kant van Borussia Dortmund stond zowel Ian Maatsen als Donyell Malen aan de aftrap. Marco Reus kreeg daarnaast een basisplaats bij afwezigheid van de geschorste Marcel Sabitzer. Reus stond onder meer tegenover ex-ploeggenoot Götze, die met Ansgar Knauff en Omar Marmoush voor de treffers moest zien te zorgen. Donny van de Beek kwam niet van de bank af.

Reus liet zien over een uitstekende traptechniek te beschikken met een heerlijke vrije trap die, helaas voor de Duitser, een meter naast vloog. Reus en Dortmund kregen na een klein kwartier spelen een domper te verwerken. Slordig balverlies van Marius Wolf leidde een razendsnelle counteraanval in. Marmoush stuitte nog op Alexander Meyer, maar uit de rebound was het alsnog raak. Götze schoot met zijn wreef heerlijk binnen in de verre hoek: 0-1. Gezien zijn succesvolle verleden in het Signal Iduna Park juichte Götze ingetogen.

Dortmund moest direct in de achtervolging en had de gelijkmaker bijna te pakken, ware het niet dat de scherpe voorzet van Karim Adeyemi net niets opleverde. Een schitterende aanval, inclusief een overstapje van Wolf en enkele korte combinaties, had even later meer verdiend. Niclas Füllkrug was het eindstation van een aanval en de aanvaller kopte op doel, waar William Pacho de reddende engel op de doellijn was voor Frankfurt.

Toch zou de verdiende gelijkmaker na ruim een half uur spelen vallen. Malen ontving aan de rechterkant van het veld een diepe pass en passeerde zijn directe tegenstander, om vervolgens scherp voor te geven bij de tweede paal. Daar was het voor Adeyemi een koud kunstje om binnen te tikken: 1-1. Marmoush dacht nog voor rust voor de 1-2 te zorgen, maar de goal van de Egyptenaar werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ook na rust was Dortmund de bovenliggende partij, al wist het het overwicht lange tijd niet in kansen om te zetten. De manschappen van Terzic kregen wel veel hoekschoppen en vrije trappen mee, maar die Borussen oogden toch wat vermoeid na de zware midweekse wedstrijd tegen PSV. Namens Frankfurt kwam Marmoush nogmaals dichtbij. Meyer redde echter prima.

Dortmund bleef de bovenliggende partij en kwam tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog op 2-1. Een door Malen versierde vrije trap werd door Hummels, op aangeven van Brandt, binnengekopt bij de eerste paal. Vlak nadat Emre Can zijn rode kaart zag worden omgedraaid in een gele, maakte de Duits international in blessuretijd vanaf de strafschopstip de 3-1. De strafschop werd veroorzaakt door Robin Koch, die Jamie Bynoe-Gittens vloerde.

