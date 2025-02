In België heersen er grote zorgen over de staat van het veld in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, zo meldt Het Laatste Nieuws. Ajax zou het daar normaal gesproken donderdag in de tussenronde van de Europa League hebben opgenomen tegen Union Sint-Gillis, maar door de slechte conditie van het veld moet er worden uitgeweken naar een andere locatie.

Doordat de Amsterdammers de competitiefase afsloten als twaalfde, zijn ze veroordeeld tot het spelen van de tussenronde. Daarin werd het gekoppeld aan Union Sint-Gillis. Ajax zou donderdag steun krijgen van 2300 meegereisde supporters.

Nu is het doorgaan van de wedstrijd plots in gevaar, daar er niet kan worden gespeeld op de grasmat in het Koning Boudewijnstadion. De UEFA heeft al aan Union gevraagd uit te kijken naar een andere speellocatie.

“De grasmat op de Heizel heeft fel te lijden onder het sneeuw-en regenweer van vandaag. In die mate dat UEFA aan de Brusselse club gevraagd heeft om op zoek te gaan naar een andere locatie. Het veld is onbespeelbaar gebleken”, aldus Het Laatste Nieuws.

De problemen zijn alleszins opmerkelijk, daar Union in Europees verband ook al niet in het eigen stadion mag spelen. Het karakteristieke Stade Joseph Marien is zo verouderd dat het niet voldoet aan de regelgeving van de UEFA, waardoor Union moet uitwijken naar Brussel.

Nu moet er dus opnieuw worden uitgeweken. Een alternatieve locatie is nog niet bekend, al heeft Union al wel contact gelegd met meerdere clubs. Dat heeft voorlopig nog niet tot een resultaat geleid.

Het veranderen van locatie heeft desastreuze gevolgen voor alle supporters van beide ploegen. “Naar alle waarschijnlijkheid zal er dan zonder fans gespeeld moeten worden”, zo weet Het Laatste Nieuws.