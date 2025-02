Door Ajax verhuurde speler ondergaat knieoperatie en zal maandenlang niet inzetbaar zijn

Gerald Alders heeft een zware knieblessure opgelopen, zo meldt zijn club FC Twente vrijdagavond via de officiële kanalen. De rechtsachter kwam afgelopen winter op huurbasis over van Ajax, maar gaat in Enschede dus geen minuten maken.

Op de laatste dag van de afgelopen transferperiode wist Twente Alders nog aan de selectie toe te voegen. De negentienjarige back kwam over van Ajax, waar hij eerder dit seizoen af en toe mocht meetrainen met de eerste selectie.

De geboren Amsterdammer kwam in Enschede nog niet aan minuten toe, maar zat wel telkens op de bank bij zijn tijdelijke club. Twente communiceert dat hij een knieoperatie heeft moeten ondergaan aan zijn buitenmeniscus. De revalidatie zal maanden in beslag nemen.

Wel kwam Alders dit seizoen al 23 keer namens Jong Ajax uit in de Keuken Kampioen Divisie. De jonge vleugelverdediger was daarin goed voor één assist.



Door het wegvallen van Alders houdt Twente-coach Joseph Oosting slechts één smaak over op de rechtsachterpositie: Bart van Rooij. Alders werd in de winter gehaald als vervanger voor de naar AS Roma vertrokken Anass Salah-Eddine.