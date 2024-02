Donyell Malen maakt grote indruk op Van der Vaart in eerste helft tegen PSV

Donyell Malen heeft in de eerste helft tegen PSV grote indruk gemaakt op Rafael van der Vaart en Youri Mulder. De aanvaller zette Borussia Dortmund in de 24ste minuut knap op voorsprong en was volgens de analisten van Ziggo Sport de beste man op het veld. "Malen had een paar geweldige momenten", zegt Van der Vaart.

Malen had na een sterke demarrage over de rechterkant van het strafschopgebied wat geluk dat zijn schot via een blok van Sergiño Dest en de onderkant van de lat binnenviel: 0-1. "Dit is gewoon een goede goal", vindt Van der Vaart.

Mulder ziet dat Malen een belangrijke rol speelt bij BVB. "Hij is bepalend bij Dortmund. Als iemand anders aan de bal is, dan zoeken ze hem, dat zie je gewoon. Wat hij ook goed doet: tussen drie man schiet hij op doel, waar je misschien zou denken waarom schiet je? Maar hij zoekt het juist het geluk op."

DOELPUNT BORUSSIA DORTMUND! Uitgerekend Donyell Malen doet zijn oude club pijn, de Duitsers staan met 0-1 voor.#UCL #PSVBOR pic.twitter.com/gerODNrpzG — VTBL ? (@vtbl) February 20, 2024

"Het is wel dramatisch verdedigd van PSV", vindt Mulder. Van der Vaart benadrukt de klasse van Malen. "Wat hij goed doet: hij wacht even op de man die in zijn rug komt (Malik Tillman, red.). Die vangt hij even op. Dat doet hij heel slim. Daarna versnelt hij. Dan is er niemand sneller weg dan hij."

De grootste kans voor PSV was al in de zestiende minuut voor Malik Tillman. De Amerikaanse middenvelder vuurde vrij ver naast. "Tillman leek geen vertrouwen te hebben in zijn eigen snelheid aan de bal", zegt Van der Vaart. "Hij schrikt van de ruimte die hij krijgt en schiet dan meteen. Hij moet de bal eigenlijk meteen in de loop meenemen. Op dit niveau moeten deze ballen er gewoon in."

André Ooijer, die de wedstrijd analyseert voor RTL 7, prijst Malen eveneens voor zijn treffer. "Malen heeft gewoon een specifieke kwaliteit en dat is in de zestien", aldus Ooijer. "Hij ontvangt de bal, versnelt en schiet. Nu schiet hij hoog in plaats van laag, dat maakt niet uit. Dit is gewoon zijn kwaliteit."

Ook Theo Janssen is lovend over Malen. "'Hij was de gevaarlijkste man. Volgens mij had hij de meeste schoten, dus kan je wel spreken van veel dreiging." Malen vuurde in de eerste drie keer op doel.

