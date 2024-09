Donyell Malen is na bijrol bij Nederlands elftal wél belangrijk voor Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft vrijdagavond de koppositie in de Bundesliga overgenomen van tegenstander FC Heidenham. Mede dankzij het openingsdoelpunt van Donyell Malen won de ploeg van trainer Nuri Sahin met 4-2. Dortmund kan deze derde speelronde nog worden ingehaald door Bayern München en RB Leipzig, die later in het weekend in actie komen.

Bij Dortmund maakte Serhou Guirassy zijn officiële debuut. De centrumspits werd na zijn superseizoen weggehaald bij VfB Stuttgart, maar moest door een blessure zijn eerste wedstrijd voor BVB uitstellen. Guirassy startte in de punt van de aanval, terwijl Malen als rechtsbuiten stond geposteerd.

Malen, die bij het Nederlands elftal afgelopen week alleen tegen Bosnië en Herzegovina kort mocht invallen, scoorde al in de twaalfde minuut. De ex-PSV'er draaide op zestien meter van het doel knap open en schoot via de voet van doelman Kevin Müller binnen: 1-0.

Karim Adeyemi maakte er op aangeven van Kevin Brandt in de zeventiende minuut met een raak schot 2-0 van. De vleugelspits stond daarbij aan de linkerzijde van het strafschopgebied in vrije positie aan het eind van een counteraanval.

Heidenheim sloeg zes minuten voor rust terug via een kopbal van Marvin Pieringer, die doelman Gregor Kobel via een stuit te machtig was: 2-1. Dortmund bouwde de marge nog voor rust weer uit naar twee, via opnieuw een goal van Adeyemi. De linkerspits schoot een lage voorzet van Julian Ryerson binnen: 3-1.

Na rust zag invaller Marcel Sabitzer, die erin kwam voor Malen, een doelpunt afgekeurd worden vanwege hands. Heidenheim maakte het een kwartier voor tijd nog spannend via een penalty van Maximilian Breunig: 3-2.

Dortmund haalde de zege echter definitief binnen met een strafschop in blessuretijd van Emre Can: 4-2.