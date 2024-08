Donny van de Beek maakt eerste officieuze treffer voor Girona in duel met Napoli

Donny van de Beek heeft zijn eerste officieuze treffer voor Girona te pakken. De middenvelder profiteerde optimaal van een blunder van Napoli-doelman Alex Meret en schoot de eerste treffer van de avond binnen. Omdat ook Toni Villa wist te scoren, won Girona met 2-0.

Bijzonderheden:

Naast Van de Beek begon ook Daley Blind in de basis bij Girona, dat een sterke eerste helft speelde en de verdediging van Napoli onder druk zette. Het leidde halverwege de eerste helft tot de openingstreffer in Stadio Teofilo Patini in Castel di Sangro. Meret leverde in bij Van de Beek, die de doelman vervolgens omspeelde en afrondde in de korte hoek: 1-0.

Vlak voor tijd maakte Villa er op aangeven van Christhian Stuani nog 2-0 van, door de bal van dichtbij binnen te glijden. Een fraaie opsteker voor Villa, die vorig seizoen amper aan minuten toekwam wegens een zware knieblessure.

Voor Girona is het zijn eerste oefenzege deze zomer, na gelijke spelen tegen Montpellier (3-3) en Espanyol (0-0) en een 0-4 nederlaag tegen Toulouse. Napoli, dat aantrad met onder meer Kvicha Kvaratskhelia, Leonardo Spinazzola en Stanislav Lobotka, lijdt zijn eerste nederlaag van de voorbereiding. Eerder werd er uitsluitend gewonnen, van Anaune (4-0), Mantova (3-0), Egnatia (4-0) en Stade Brest (1-0).