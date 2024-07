Domper voor Sparta: club loopt miljoenen mis na afgeketste transfer

De transfer van Mike Eerdhuijzen naar Birmingham City is geklapt, zo meldt De Telegraaf. De centrale verdediger van Sparta leek hard op weg om de overstap naar Engeland te maken, maar beide partijen kwamen niet uit de onderhandelingen. Daarmee lopen de Rotterdammers een bedrag van 2,3 miljoen euro mis.

Eerdhuijzen was vorig seizoen een onbetwiste basisspeler voor Sparta, waar de 23-jarige Volendammer momenteel nog vastligt tot medio 2026. Birmingham was onder de indruk geraakt van de mandekker en had een vierjarig contract klaarliggen voor Eerdhuijzen.

Sparta zag het graag snel tot een deal komen tussen Eerdhuijzen en Birmingham, zodat de club het boekjaar 2023/24 af kon sluiten met goede financiële cijfers. De transfer van Eerdhuijzen zou de Kasteelclub maar liefst 2,3 miljoen euro opleveren.

Eerdhuijzen was inmiddels in vergevorderde onderhandelingen met de Engelse club, maar bij de afronding van de individuele voorwaarden ontstonden problemen, toen de mondelinge afspraken niet werden nagekomen bij het opstellen van het contract. Dat melden bronnen uit Engeland.

Birmingham vergaarde afgelopen seizoen slechts 50 punten uit 46 duels en dat was niet genoeg om handhaving in de Championship te bewerkstelligen. The Blues willen, gesteund door een vermogende eigenaar, zo snel mogelijk terugkeren naar het tweede Engelse niveau en zijn op zoek naar meerdere versterkingen.

Sparta zag eerder centrumverdediger Bart Vriends vertrekken naar Adelaide United, maar versterkte zich daarentegen ook met de Spaanse centrumverdediger Teo Quintero, die is overgenomen van KSK Deinze.

Ook werd er met Mike Kleijn, die overkwam van Feyenoord, al een nieuwe centrumverdediger binnengehaald. Daarnaast versterkte Sparta zich ook al met Julian Baas, Mohamed Nassoh en Boyd Reith. Daarnaast keerde Jafar Bynoe terug na een avontuur bij Bologna.

