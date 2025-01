Domper voor Feyenoord: streep door vier namen voor bezoek Bayern München

Ramiz Zerrouki en Givairo Zechiël zijn woensdagavond door blessures niet inzetbaar bij Feyenoord tijdens de thuiswedstrijd tegen Bayern München. Dit verklaart trainer Brian Priske dinsdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het bezoek van de Duitsers aan De Kuip. Feyenoord kampt sowieso met enorm veel blessuregevallen.

De Deense trainer van Feyenoord verzucht dat Zerrouki een aantal weken nodig heeft om te revalideren. De controlerende middenvelder liep de kwetsuur zaterdag op tegen Willem II (1-1) en vertoeft voorlopig dus in de ziekenboeg.

Er is meer tegenslag voor de Rotterdammers: Quinten Timber en Hwang In-beom zijn eveneens niet op tijd fit voor de Europese kraker tegen de koploper in de Bundesliga.

Timber en Hwang kwamen na de winterstop vanwege blessureleed nog niet in actie voor Feyenoord in de Eredivisie en TOTO KNVB Beker. Het duo trainde dinsdagochtend apart van de groep en naar nu blijkt gaat er een streep door Bayern-thuis van woensdag.

''Quinten en Hwang zijn natuurlijk nog niet aanwezig tegen Bayern. En ook Zerrouki en Zechiël zijn buiten de selectie gevallen'', zo verduidelijkt Priske dinsdag op het persmoment in Rotterdam-Zuid.

Timber raakte begin januari geblesseerd tijdens het trainingskamp van Feyenoord in het Spaanse Marbella. De controlerende middenvelder zou het thuisduel met FC Utrecht (1-2) sowieso al missen wegens een schorsing. Hij was niet op tijd hersteld voor het bekerduel met Rijnsburgse Boys (1-4 winst) en het 1-1 gelijkspel op bezoek bij Willem II.

Hwang kampt ook met blessureleed sinds het winterse trainingskamp van de Rotterdammers. De 68-voudig international van Zuid-Korea miste alle wedstrijden van Feyenoord na de winterstop en kan door Priske dus nog niet ingezet worden.

Priske denkt dat de blessuregolf bij Feyenoord voorlopig nog zal aanhouden. ''Zeker Zerrouki gaat wat langer duren. Ik kan niet zeggen wat er met hem precies aan de hand is. Het wordt dus weer puzzelen op het middenveld, dat is het goede woord.'' Dávid Hancko en Bart Nieuwkoop zijn woensdag wél inzetbaar bij Feyenoord.