Doelwit Ajax en PSV maakt doelpunt dat doet denken aan legendarische goal Gareth Bale

Real Valladolid-aanvaller Raúl Moro heeft zondag indruk gemaakt met een fraaie goal. De Spanjaard, die in de belangstelling staat van zowel Ajax als PSV, tekende met zijn aansluitingstreffer voor de 1-2 tegen Osasuna. Een comeback leidde Moro's goal niet in. Osasuna won met 2-3.

Bijzonderheden:

Voor Valladolid valt er dit seizoen amper eer meer te behalen. De ploeg staat kansloos laatste in LaLiga met zestien punten en is officieus gedegradeerd. Osasuna heeft op plek acht nog alles om voor te spelen en begon uitstekend.

Dankzij treffers van Ante Budimir (kopbal) en Rubén García (schot in de onderhoek) leidde de ploeg uit Pamplona bij rust met 0-2. Vlak na rust liet Moro zich zien. De 22-jarige linksbuiten snelde aan de zijlijn langs directe tegenstander Flavien Boyomo, die ondanks een voorsprong geklopt werd en Moro na een sterke dribbel af zag ronden: 1-2.

Zijn treffer deed denken aan de goal van Gareth Bale, die in de Copa del Rey-finale in 2014 tegen FC Barcelona aan de zijlijn veel te snel was voor Marc Bartra en Real Madrid op voorsprong zette.

Een resultaat zat er dus niet in voor Valladolid. Budimir tekende vanaf elf meter voor de 1-3, voordat Mamadou Sylla, eveneens uit een strafschop, de eindstand bepaalde op 2-3.