Doelpuntenmaker Man United treedt met knullige viering in voetsporen Guidetti

Amad Diallo groeide zondag uit tot matchwinner in het FA Cup-duel van Manchester United met Liverpool. De vleugelaanvaller maakte diep in de verlenging de bevrijdende 4-3 en bezorgde the Mancunians daarmee een plek in de halve finales. Diallo vierde zijn treffer door zijn shirt uit te trekken en kreeg vervolgens de rode kaart.

Diallo was in de 85ste minuut binnen de lijnen gekomen voor Raphaël Varane. De 21-jarige Ivoriaan zag hierna hoe ploeggenoot Antony er vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd een verlenging wist uit te slepen. De ex-Ajacied tekende voor de 2-2 aan.

In de verlenging knokte Liverpool zich via een van richting veranderd schot van Harvey Elliot nog wel naar een 2-3 voorsprong, waarna United alles op alles zette om een gaatje in de Liverpool-verdediging te forceren. Uiteindelijk kwam de thuisploeg via Marcus Rashford op gelijke hoogte. In de blessuretijd van de verlenging was het dus Diallo die de eindstand op 4-3 bepaalde.

Met de winnende treffer bracht de buitenspeler Old Trafford in extase. Zelf kon Diallo, die pas zijn eerste doelpunt van het seizoen maakte, zijn geluk ook niet op.

Uit euforie trok hij zijn shirt uit, al bleek dat geen al te handige actie. Luttele minuten eerder had hij al een gele kaart gekregen. Scheidsrechter John Brooks kon dus niet anders dan Diallo met zijn tweede gele prent van het veld te sturen.

De vleugelaanvaller voegde zich daarmee in een bijzonder rijtje met onder meer John Guidetti, die in 2012 als spits van Feyenoord ook zijn tweede gele kaart kreeg in een competitieduel met RKC Waalwijk. De Zweed trok zijn shirt uit na een benutte strafschop en kon vervolgens inrukken. RKC maakte daarna nog de 1-1. Door de rode kaart miste Guidetti destijds een kraker tegen PSV.

Diallo was na afloop van het duel enorm trots op zijn winnende treffer. “'Ik denk dat het de beste goal uit mijn carrière is”, zei hij in gesprek met ITV. De Ivoriaan werd vervolgens gevraagd naar zijn rode kaart. “Ik was vergeten dat ik die eerste gele kaart had gekregen.”

?????????????????????????? TAFERELEN OP OLD TRAFFORD ?? Het is Manchester United dat verder bekert in de absolute slotseconde van de wedstrijd ?? Jonkie Amad Diallo rond een perfecte counter af (4-3) ??#ZiggoSport #FACup #MUNLIV pic.twitter.com/x2xkB2EpOV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2024

