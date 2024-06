Dit zijn de clubs die Go Ahead Eagles kan loten in de Conference League

Go Ahead Eagles hoort woensdagmiddag om 14:00 uur wie het treft in de Conference League. De Deventenaren wisten afgelopen seizoen de play-offs om Europees voetbal te winnen en stromen daardoor in de tweede voorronde in. Dit zijn de mogelijke tegenstanders.

Voor Go Ahead Eagles was het lange tijd onduidelijk welke tegenstanders het kon treffen. Doordat een groot aantal teams deelnemen aan de tweede kwalificatieronde, besloot de UEFA ze in te delen in verschillende potten.

Woensdagochtend om 8:30 uur maakte de Europese bond bekend dat Go Ahead Eagles is ingedeeld in Pot 1. De Deventenaren hebben een geplaatste status, waardoor het onder meer het sterk aangeschreven FC Kopenhagen ontloopt.

Clubs die zich net als Go Ahead een geplaatste status hebben en waartegen het dus niet in actie kan komen zijn FC Kopenhagen, Atlètic Club Escaldes, F91 Diddeleng, St Mirren FC, FK Auda en B36 Tórshavn.

Belangrijk detail is dat een groot aantal clubs waar Go Ahead wél tegen kan loten al volop in competitie zit. In landen als Noorwegen en Zweden worden de competities afgewerkt op kalenderjaar.

Zo is SK Brann is de huidige nummer twee van Noorwegen, BK Häcken de nummer zes van Zweden, Valur de nummer drie van IJsland en Derry City FC de nummer twee van Ierland.

Potentiële tegenstanders Go Ahead Eagles:

- SK Brann (Noorwegen)- BK Häcken (Zweden)- FCB Magpies (Gibraltar)- Derry City FC (Ierland)- Valur (IJsland)- KF Vllaznia (Albanië)- Cliftonville FC (Noord-Ierland)