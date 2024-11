Dit woord riep Ihattaren na zijn belangrijke eerste goal voor RKC

Mohamed Ihattaren heeft vrijdagavond zijn eerste doelpunt gemaakt voor RKC Waalwijk. De aanvallende middenvelder, die na een uur spelen inviel tegen sc Heerenveen, maakte in blessuretijd via een penalty gelijk: 1-1. Ihattaren liep schreeuwend naar de camera langs van het veld van ESPN.

Ihattaren draagt zijn doelpunt op aan zijn moeder. "Mama, mama, mama!", riep Ihattaren na het benutten van de penalty. Heerenveen-doelman Mickey van der Hart zat nog aan de bal, maar onvoldoende om een treffer van Ihattaren te kunnen voorkomen. De strafschop werd overigens gegeven voor een domme handsbal van Oliver Braude, die zijn hand hoog in de lucht stak bij een kopduel.

Henk Fraser gunde Ihattaren in Friesland een half uur speeltijd. Dat was een stuk meer dan een week eerder tegen Heracles Almelo (2-2), toen Ihattaren pas vier minuten voor tijd inviel.

Fraser erkende voorafgaand aan het duel met Heerenveen dat Ihattaren voorzichtig wordt gebracht. “Iedereen weet dondersgoed dat geen enkele trainer, een in potentie zo’n goede speler, zo lang laat wachten. Daar is echt wel een reden voor lijkt mij", aldus de coach van RKC, die niet wilde zeggen wat die reden dan is.

Fraser sloot het interview vooraf af met een boodschap. “Ik denk dat ik gewoon mijn mond moet houden. Ik wil heel graag dat hij gaat spelen, dat willen we allebei. We moeten vertrouwen in elkaar houden en geduld hebben met elkaar. De buitenwacht kan niet inschatten waarom dit zo lang duurt. Het is aan ons om dat zo snel mogelijk te doen. Misschien vanavond al."