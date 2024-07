Dit miljoenenbedrag heeft Anwar El Ghazi nog tegoed van FSV Mainz 05

Het ontslag van Anwar El Ghazi bij FSV Mainz 05 was ongeldig, zo oordeelde de Duitse rechtbank vrijdag. Transfermarktexpert Fabrizio Romano bracht het nieuws al kort via X, maar de NOS publiceert even later meer details.

El Ghazi kreeg vrijdag eindelijk zijn zin. De 29-jarige aanvaller uit Barendrecht, momenteel clubloos, werd na een proces van maanden eindelijk in zijn gelijk gesteld. De uitspraak gaat Mainz flink wat geld kosten.

De NOS schrijft daarover het volgende. “De rechtbank oordeelde nu dat er geen sprake was van plichtsverzuim en dat onmiddellijke opzegging van het arbeidscontract niet gerechtvaardigd was. Ook heeft El Ghazi nog ongeveer 1,7 miljoen euro aan openstaande salarissen en bonussen tegoed. Mainz zegt de uitspraak te onderzoeken.” El Ghazi lag bij Mainz nog tot medio 2025 vast op het moment dat hij ontslagen werd.

De NOS schrijft dat de tweevoudig international van Oranje aanvankelijk mikte op een hoger bedrag. “Volgens zijn advocaat zou El Ghazi, die bezig was aan zijn eerste seizoen bij Mainz, recht hebben op nog zo'n 4 miljoen euro. Mainz, dat zegt onder meer reputatieschade te hebben geleden, wilde juist ruim een half miljoen terugkrijgen van de voetballer, onder meer het uitbetaalde tekengeld toen het contract werd afgesloten.”

El Ghazi werd door Mainz in eerste instantie geschorst vanwege zijn steun aan Palestina op social media. Vervolgens werd de aanvaller weer opgenomen in de selectie, maar vrijwel direct gaf hij aan geen spijt te hebben van zijn acties. Als reactie daarop besloot Mainz het contract van El Ghazi te beëindigen, maar de redenen daarvoor zijn door de Duitse arbeidsrechtbank dus ongeldig verklaard.

El Ghazi liet drie weken geleden voor het laatst van zich horen middels een gelikte video op Instagram. “Sta voor wat goed is, zelfs als dat betekent dat je er alleen voor staat.” Op de beelden was te zien hoe hij zich voorbereidde op de rechtszaak, maar ook dat hij het afgelopen half jaar telkens alleen heeft getraind omdat hij zich niet bij een nieuwe club mocht voegen.

De voormalig buitenspeler van Ajax en PSV zit al sinds begin november zonder club, nadat hij vanwege meerdere berichten op sociale media over het conflict tussen Hamas en Israël werd ontslagen door Mainz. Vervolgens mocht El Ghazi niet meer bij een nieuwe club aan de slag, daar hij al officiële minuten had gemaakt bij twee clubs (Mainz en PSV).

????Justice prevails! We're thrilled to announce that Anwar El Ghazi has won his case against Mainz. This case is testament to our commitment to justice, integrity, and unwarvering support for our athletes whatever the outcome. pic.twitter.com/oGUG3yCc7Z