Dit is zijn de mogelijke paden van Oranje als de andere poules hetzelfde blijven

Nederland heeft zich maandagavond zonder zelf in actie te komen al geplaatst voor de achtste finales van het EK. Om daarvoor te zorgen mocht Albanië niet winnen van Spanje, en dat gebeurde: de Spanjaarden wonnen met 0-1. Oranje speelt dinsdagavond tegen Oostenrijk nog voor groepswinst. Dit zijn de mogelijke speelschema’s voor Nederland als de andere poules blijven zoals ze nu zijn.

Oranje pakte in de eerste twee groepswedstrijden vier punten, waardoor het team van bondscoach Ronald Koeman nu al zeker is van een plek in de achtste finales. De nummers één en twee van elke poule gaan namelijk automatisch door, terwijl de vier beste nummers drie zich ook plaatsen voor de achtste finales. Nederland kan nog eerste, tweede of derde worden in de poule: dat wordt dinsdagavond bepaald.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dan treedt Nederland aan tegen Oostenrijk, dat met een punt minder momenteel derde staat in Groep D. Nederland houdt Frankrijk momenteel op doelsaldo achter zich en gaat aan kop in de poule.

Mocht Nederland uiteindelijk eerste worden in de poule, dan is de nummer twee van Groep F de tegenstander in de achtste finale. Op dit moment is dat Turkije, dat bij een nederlaag in de laatste groepswedstrijd in een onderling duel nog voorbij kan worden gestreefd door Tsjechië. Georgië maakt daarnaast nog een hele kleine kans om tweede te eindigen in Groep F.

Als Nederland tweede wordt, treft het de nummer twee van Groep E. Dat is op dit moment België, maar alle landen hebben in deze poule nog iets om voor te spelen. België, Oekraïne, Slowakije én Roemenië hebben namelijk na twee groepsduels allemaal drie punten.

Indien Oranje dinsdagavond verliest van Oostenrijk, eindigt het derde in Groep D met vier punten. In dat geval treft Nederland een groepswinnaar uit een andere poule: Spanje, winnaar Groep C (in potentie Engeland) of de winnaar van Groep E, waar nu dus nog niets is beslist.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties