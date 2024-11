Dit is het resterende programma van PSV en Feyenoord in de Champions League

Na drie speelrondes te hebben gehad staan er nog vijf resterende wedstrijden op het programma voor de Nederlandse ploegen in de Champions League. PSV heeft tot nu toe twee punten behaald, terwijl Feyenoord er een stuk beter voor staat met zes punten. Het resterende speelschema is hier te zien.

Programma PSV

PSV staat dinsdagavond (18:45 uur) tegenover Girona, dat vorige maand nog in eigen huis verloor van Feyenoord. Aan de Eindhovenaren de opdracht om het goede voorbeeld te volgen.

Na de interlandbreak staat de thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk op het programma. De club uit Oekraïne bevindt zich momenteel één plaats onder PSV. In december werken de Eindhovenaren een uitwedstrijd tegen het goed presterende Stade Brest af. Brest, waar Marco Bizot het doel verdedigt, is opvallend genoeg nog ongeslagen in het miljardenbal.

De competitiefase van de Champions League gaat ook na de winterstop nog door. Rode Ster Belgrado is de eerste tegenstander van PSV in 2025. In de laatste wedstrijd neemt de ploeg van trainer Peter Bosz het op tegen het Liverpool van Arne Slot.

Na een knappe overwinning op bezoek bij Benfica moet Feyenoord het opnemen tegen het Red Bull Salzburg van Pepijn Lijnders. Salzburg schakelde in de voorronde van de Champions League nog FC Twente uit, maar is verder wisselvallig dit seizoen.

Programma Feyenoord

Feyenoord ontvangt woensdagavond het nog puntloze Red Bull Salzburg en mag eind november in Engeland een bezoek brengen aan het grote Manchester City. Na deze lastige uitwedstrijd komt er voor de Rotterdammers een op papier relatief eenvoudigere wedstrijd aan, wanneer het Sparta Praag ontvangt in De Kuip.

Na de winterstop volgen er ook nog twee duels voor de ploeg van trainer Brian Priske in de competitiefase. Eerst een thuiswedstrijd tegen Bayern München, op de laatste speeldag mag Feyenoord op bezoek bij Lille OSC.

