Dit is de volledige loting Europa League: Tottenham - Roma en Porto - Man United

De volledige loting van de competitiefase van de Europa League is bekend. Waar Ajax uit Pot 1 met Lazio en Slavia Praag op papier niet de zwaarste tegenstanders treft, mag AZ aan de bak met wedstrijden tegen AS Roma en Tottenham Hotspur. FC Twente speelt een fraai duel op Old Trafford met Manchester United.

De hoofdfase van de Europa League 2024/25 begint op 25 september en er zullen in totaal acht speelrondes zijn, waarvan de laatste op 30 januari 2025 plaats zal vinden. Het exacte speelschema wordt zaterdag bekendgemaakt. In de onderstaande tweets is het totaaloverzicht te vinden van alle teams uit Pot 1, 2, 3 en 4.