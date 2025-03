Dit is de reden waarom Remko Pasveer zó geëmotioneerd het veld verliet tijdens Ajax - Eintracht Frankfurt

Ajax verloor donderdagavond de heenwedstrijd in de achtste finale van de Europa League met 1-2 van Eintracht Frankfurt. Dat was niet de enige tegenvaller van de avond. Remko Pasveer, net weer hersteld van een rugblessure, moest na 24 minuten de strijd staken met een spierblessure, waarna hij geëmotioneerd het veld verliet. Het Algemeen Dagblad weet meer over de reden achter die reactie.

Trainer Francesco Farioli had direct na de wedstrijd al slecht nieuws over zijn doelman. Volgens de Italiaan ziet het er ‘niet geweldig uit’. “Het is een spierprobleem, dus we hebben een paar dagen nodig om te kijken wat er aan de hand is”, zei hij tegenover Ziggo Sport.

Pasveer vocht tegen zijn tranen toen hij werd vervangen door Jay Gorter, maar Farioli weet niet waar dat vandaan kwam. “Hij wil het team natuurlijk helpen. Hij had het ook moeilijk toen hij niet in actie kon komen vanwege z’n rugblessure. En door deze blessure kan hij weer niet op het veld staan. Maar hij zal bij ons blijven en ons op een andere manier helpen. En we hopen dat hij zo snel mogelijk terug zal keren.”

Het AD heeft echter wel een verklaring voor de emotionele reactie van Pasveer. Volgens Johan Inan is er bij de 41-jarige goalie sprake van een déjà vu naar het seizoen 2021/22. Ook in dat jaar raakte Pasveer geblesseerd, terwijl hij in een reeks van uitstekende wedstrijden zat.

Toen gebeurde het in de achtste finale van de Champions League en moest Pasveer als reserve toezien hoe zijn ploeg de landstitel greep. Eind vorig jaar beschreef hij dat tegenover het AD als ‘de grootste pijn uit zijn carrière'. Dat scenario schoot tijdens zijn wissel dus weer door zijn hoofd.

Hij wilde dit jaar namelijk per se keepend de titel pakken, maar deze spierblessure gooit mogelijk roet in het eten. Hoewel Pasveer na de wedstrijd niet voor de camera wilde komen, bevestigde Gorter hoe de eerste keeper zich voelde. “Voor hem is dit supermoeilijk. Ik kon weinig voor hem doen. Het was lastig. Hij was geëmotioneerd.”

Aankomende zondag, wanneer Ajax het in de Eredivisie opneemt tegen PEC Zwolle, kan Farioli wel weer een beroep doen op reservedoelman Matheus. De Braziliaan is niet ingeschreven in de Europa League, maar bevindt zich in de Eredivisie normaal gesproken boven Gorter in de pikorde. Hoelang Pasveer er precies uit ligt, is nog niet duidelijk.