Discutabele beslissing van Danny Makkelie helpt FC Twente aan zege tegen NEC

FC Twente weet na de Europese uitschakeling weer wat winnen is. Linksback Bas Kuipers werd de matchwinnaar tegen NEC met twee doelpunten: 2-0. Na afloop ging het vooral over een niet gegeven penalty voor de Nijmegenaren.

Twente werd donderdagavond uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van trainer Joseph Oosting moest na een knotsgekke slotfase, waarin het 3-2 werd, verlengen tegen FK Bodø/Glimt, en delfde in die verlenging het onderspit: 5-2.

Tegen NEC had Oosting een paar wijzigingen in petto. Zo begonnen Mees Hilgers, Ricky van Wolfswinkel en Sayfallah Ltaief op de bank. Max Bruns, Sam Lammers en Taylor Booth stonden daardoor aan de aftrap bij de Enschedeërs.

Kersverse vader Michel Vlap stond aan de basis van de 1-0. De scherp aangesneden vrije trap van de middenvelder werd goed verlengd door Gustaf Lagerbielke en vervolgens binnengetikt door Kuipers: 1-0.

Beide ploegen creëerde verder opvallend weinig voor rust en dus was 1-0 ook de ruststand in Enschede. Na rust kwam NEC langzaam wat meer uit zijn schulp. Een schot van Sami Ouaissa kwam tegen de arm van Bruns, maar scheidsrechter Danny Makkelie besloot na het zien van de beelden geen strafschop te geven. “Laat het hem uitleggen dan”, riep een zichtbaar woedende Rogier Meijer.

Even later stormde de NEC-spelers weer op de arbiter af na een vermeende overtreding op Vito van Crooij. Uit de kluts kwam een inzet van Bryan Linssen tegen het lichaam van Lars Unnerstall aan, waarna Van Crooij bij de rebound gemakkelijk naar de grond ging. Makkelie besloot het moment dan ook weg te wuiven.

In de slotfase gooide Twente de wedstrijd in het slot. Een voorzet vanaf de rechterkant bleef hangen in het strafschopgebied, waarna de alerte Kuipers zijn tweede van de middag binnenschoot: 2-0.