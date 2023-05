Dirk Kuyt onthult explosieve situatie na verloren kampioensduel Feyenoord

Zondag, 7 mei 2023 om 14:34 • Guy Habets

Dirk Kuyt heeft voorafgaand aan de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord een boekje opengedaan over de kampioenswedstrijd van zes jaar geleden, toen de Stadionclub de titel had kunnen pakken in Kralingen. Excelsior won echter met 3-0 en na afloop van die wedstrijd kwam een boze supporter van Feyenoord verhaal halen in de kleedkamer. Een week later werd de Club van Zuid alsnog kampioen.

Kuyt, die samen met Karim El Ahmadi de analyse namens ESPN verzorgt in het Van Donge & De Roo Stadion, voelde de nare herinneringen opborrelen toen hij om zich heen keek. Wat er na afloop van de met 3-0 verloren kampioenswedstrijd in de kleedkamer van Feyenoord gebeurde, was echter nog niet bekend. Kuyt vertelt hoe een woeste fan stennis schopte. "Die man was zo emotioneel en teleurgesteld", klinkt het tijdens de voorbeschouwing. "Die hebben we samen, met Bas van Noortwijk (voormalig teammanager, red.), naar buiten gekregen."

De man wilde duidelijk komen maken dat de nederlaag en het wellicht weggeven van het kampioenschap een schande was. "De man was van plan om alles kort en klein te slaan, want hij was net als iedereen teleurgesteld. Alles wat hier in het stadion was, was Feyenoord. Een hele gekke gewaarwording. Het heeft toen echter zo moeten zijn en misschien heeft het ook zo moeten zijn dat PSV gisteren won. Dan moet Feyenoord ook maar winnen om volgende week in de eigen Kuip kampioen te kunnen worden."

De uiteindelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord in 2017 was de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, die door een hattrick van Kuyt met 3-0 werd gewonnen. Mocht Feyenoord deze zondag wel weten af te rekenen met Excelsior, dan is de thuiswedstrijd van volgende week tegen Go Ahead Eagles het duel waarin de Rotterdammers zich van de schaal kunnen verzekeren.