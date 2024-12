Dirk Kuijt wint met Beerschot na penalty's en bereikt kwartfinales Croky Cup

Dirk Kuijt heeft woensdagavond met Beerschot de kwartfinales van de Croky Cup bereikt. De ploeg uit Antwerpen won in eigen huis na penalty’s van KV Mechelen, de verlenging in 2-2 was geëindigd.

De eerste treffer viel pas een kwartier voor tijd, toen Geoffry Hairemans de bezoekers op een 0-1 voorsprong zette op aangeven van Bilal Bafdili. Vlak daarna raakte Beerschot via Antoine Colassin (voormalig sc Heerenveen) de lat.

In de 88ste minuut werd het alsnog 1-1 via Colassin. De aanvaller werkte een voorzet van Thibaud Verlinden binnen. Die stand bleef ook in de minuten daarna op het bord staan, waardoor verlenging de doorslag moest geven.

In die verlenging, met onder meer Brian Plat en Ar’Jany Martha inmiddels binnen de lijnen, schoot Apostolos Konstantopoulos na een vrije trap de 2-1 binnen. Het leek er nog mooier uit te zien voor Kuijt en Beerschot toen Aziz Ouattara vlak voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg.

Toch werd het een minuut later nog 2-2 via Bafdili. De strafschoppenreeks die daarop volgde werd met 4-3 gewonnen door Beerschot, na missers van Colin Dagba (Beerschot), Patrick Pflücke en Bafdili (beiden Mechelen).

De plaatsing voor de kwartfinales van de Croky Cup is een nieuwe opsteker voor Kuijt bij Beerschot. Hij begon zeer moeizaam aan zijn periode in België, maar is inmiddels in eigen huis bijvoorbeeld al sinds 21 september ongeslagen.