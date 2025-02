Dies Janse vangt midden in duel tussen Ajax en Heracles voorwerp uit de lucht en geeft het een kus

Dies Janse heeft zondag niet alleen zijn taken als voetballer volbracht in de Johan Cruijff ArenA. Na iets meer dan een uur spelen in het duel tussen Ajax en Heracles toonde de jonge centrumverdediger dat hij ook als opruimer van dienst kan zijn voor zijn werkgever.

Het zou een zorgeloze wedstrijd worden voor de Amsterdamse manschappen van Francesco Farioli. Na negentig minuten spelen stond er een ruime en verdiende 4-0 eindstand op het bord.

Een momentje dat voor opwinding zorgde, anders dan de vier treffers, vond plaats in minuut 64, met Janse in de hoofdrol. De doorbrekende mandekker plukte een ballon uit de lucht en ging vervolgens leuk om met het dwarrelende plastic, tot hoorbaar genot van de aanwezige toeschouwers.

De ballon in de vorm van een hartje - hoogstwaarschijnlijk een overblijfsel van Valentijnsdag - kreeg van Janse een kus. Lang speelde hij niet er niet mee, want direct liep Janse naar de zijlijn waar een medewerker zich over de ballon ontfermde.