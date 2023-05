‘Dierentuin’ compleet binnen Ajax: ‘Jij bent een dictator, een potentaat!’

Vrijdag, 26 mei 2023 om 21:24 • Jeroen van Poppel

Binnen de organisatie van Ajax wordt over en weer met modder gegooid, zo schetsen Valentijn Driessen en Mike Verweij in Kick-off van De Telegraaf. De journalisten halen hard uit naar Frank Eijken, de vertrekkend voorzitter van de bestuursraad. "Wat deze man doet is echt beneden alle peil. Het is gewoon geen Ajacied", aldus Driessen in de voetbalpodcast.

Woensdag stapte de voltallige bestuursraad van Ajax, onder wie dus Eijken, op tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dat ging niet zonder slag of stoot. "De manier waarop deze Frank Eijken daar een aantal ereleden afserveerde sloeg helemaal nergens op", zegt Driessen. "Hij schoffeerde ze gewoon, terwijl ze zelf niet aanwezig waren. Als je iemand een draai om de oren geeft waar diegene bij is, kan hij tenminste weerwoord bieden. Dat kon nu helemaal niet."

Verweij spreekt van een 'dierentuin' in Amsterdam. Ook bij de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (3-1 winst) afgelopen zondag was dat merkbaar. "Eijken heeft daar, en dat is echt heel kwalijk, Hennie Henrichs in het bijzijn van heel veel anderen 'een potentaat' en 'een dictator' genoemd. Zo praat je niet over ereleden, en Henrichs is zelfs erevoorzitter. Het is echt beneden alle peil wat die Frank Eijken doet."

Binnen Ajax staat een hoop te gebeuren. De ereleden gaan een nieuwe bestuursraad formeren, die zich mag uitspreken over het al dan niet aanblijven van de Raad van Commissarissen. Een nieuwe RvC zou vervolgens zelfs een nieuwe directie kunnen formeren. "Voordat die carrousel echt op gang komt en er echt wat gebeurt, ben je een half jaar verder", zegt Driessen. "Edwin van der Sar (algemeen directeur, red.) kan voorlopig blijven zitten, tenzij de huidige RvC al zegt: 'We hebben geen vertrouwen meer in je.'"