Diepgewortelde problemen Sancho blootgelegd: ‘Weinig slaap door spelcomputer’

Woensdag, 27 september 2023 om 10:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:47

BILD heeft een boekje opengedaan over de problemen rond Jadon Sancho. De buitenspeler komt totaal nog niet uit de verf bij Manchester United en heeft dat moeten bekopen met een berisping van manager Erik ten Hag. Sancho is niet langer welkom bij activiteiten van de A-selectie. Volgens informatie van de Duitse boulevardkrant zijn de problemen niet van vandaag of gisteren.

Als speler van Borussia Dortmund - Sancho speelde tussen 2017 en 2021 in het zwart en geel - was de Engelsman al een zorgenkindje. De clubleiding van Dortmund speelt met de gedachte om de voormalige smaakmaker terug te halen naar het Signal Iduna Park, maar de kans dat dat daadwerkelijk gebeurt lijkt om twee redenen ondenkbaar.

Allereerst was de discipline van Sancho in zijn eerste periode bij Dortmund intern altijd onderwerp van gesprek. Hij kwam vaak te laat op trainingen en vloog na wedstrijden vaak meteen uit in zijn privéjet. De Engels international bleef dan twee of drie dagen weg. Maar het grootste probleem, waar Sancho naar verluidt nog steeds mee kampt, is zijn levensstijl. De aanvaller slaapt niet genoeg omdat hij tot in de vroege uurtjes op zijn spelcomputer speelt, zo klinkt het.

Die problemen zouden voor dusdanig veel onrust zorgen binnen de selectie van Dortmund dat het onwaarschijnlijk lijkt dat de club hem een tweede kans gunt. Ander bijkomend probleem zijn de voorwaarden van vertrek. United is niet van plan om Sancho te verhuren en dringt aan op een definitieve breuk. Door de uitgaven van afgelopen zomer is er amper budget bij BVB om te investeren in nieuwe spelers.

De vete tussen Ten Hag en Sancho kreeg afgelopen weekend een nieuw hoofdstuk, toen de aanvaller niet was uitgenodigd voor een door de manager georganiseerde barbecue. Nadat de speler eerst al verboden werd om gebruik te maken van de faciliteiten van de eerste selectie op het trainingscomplex, is hij ook niet langer welkom bij festiviteiten in de eetzaal op Carrington. Sancho weigert vooralsnog excuses te maken richting Ten Hag.