Dick Advocaat sneert richting Perez na harde woorden over Peter Bosz

Peter Bosz heeft veel stof doen opwaaien met de kritiek op zijn ploeg na de nederlaag van PSV tegen NEC (3-1) van afgelopen zaterdag. De trainer van de Eindhovenaren noemde zijn spelers ‘arrogant’ en ‘hautain’, waarop analist Kenneth Perez stelde dat Bosz toneel speelde. Dick Advocaat kon het maandagavond bij Veronica Inside niet laten om een sneer uit te delen aan de Deense analist.

Bosz gaf na afloop van het verloren uitduel met NEC bij ESPN aan dat hij schrok van zijn elftal. “Want zo heb ik mijn ploeg nog niet gezien. Ik vond het bij vlagen ook hautain, bijna arrogant. Nergens op gebaseerd, want wij moeten hard werken en intensiteit in wedstrijden leggen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Perez kon zich niet vinden in de analyse van Bosz, zo vertelde hij nadat de trainer was weggelopen aan collega Milan van Dongen. “Dat weet je toch van hem, dat spelletje? Het is makkelijke taal, vooral ook omdat je niets van dat gedrag hebt bespeurd bij PSV", weersprak Perez de uitleg van Bosz. “Het is toneel van Bosz, denk ik.”

De trainer van PSV werd maandagmiddag weer gevraagd naar zijn kijk op de woorden van Perez. “Hij moet niet zeggen dat ik een spelletje speel, want ik speel geen spelletjes”, gaf Bosz aan.

“Ik geef gewoon eerlijk mijn mening. Daar hoeft hij het niet mee eens te zijn. Dat mag. Dat ik in zijn ogen een verkeerde analyse maak, dat kan. Ik geef net al aan: ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar je moet niet mijn integriteit in twijfel trekken, dat ik een spelletje speel. Ik speel geen spelletjes.”

Sneer van Advocaat

De uithaal van Bosz richting Perez werd maandagavond ook besproken bij. “Er zit altijd een beetje acteerwerk tussen”, gaf Advocaat aan. “Ik vind Peter Bosz wel iemand die echt zijn verhaal verteld.”

“Er wordt getwijfeld aan zijn integriteit", haakte Wim Kieft in. “Dat wordt gesteld door mensen die er geen verstand van hebben", counterde Advocaat, die doelde op Perez.

Kieft is juist kritisch op Bosz: "Hou op... Peter Bosz moet niet zo zeuren. Waarom maak je je druk om wat Kenneth Perez zegt. Laat lekker gaan, die andere meningen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties